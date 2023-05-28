В Казахстане официально отменили коронавирусные ограничения

Минздрав РК объявил об отмене ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.



В связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в мире, Минздрав отменил постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые вводили ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией среди населения. Также отменили проект "Ashyq".



- Таким образом, подписано постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 19 мая 2023 года "Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", - сообщил Минздрав РК.



Вместе с тем, в Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.



