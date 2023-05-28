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В Казахстане официально отменили коронавирусные ограничения

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 16:48
В Казахстане официально отменили коронавирусные ограничения
Фото: акимат Алматы
Минздрав РК объявил об отмене ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией среди населения, сообщает Zakon.kz.

В связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в мире, Минздрав отменил постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые вводили ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией среди населения. Также отменили проект "Ashyq".

- Таким образом, подписано постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №5 от 19 мая 2023 года "Об отмене некоторых постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", - сообщил Минздрав РК.

Вместе с тем, в Минздраве напомнили, что коронавирусная инфекция COVID-19 не исчезла, вирус продолжает циркулировать, но учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями.



Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Lite (Посетители) Сегодня, 17:03
9 с половиной человек заболели и 10 умерли


Удивляюсь на сколько люди не думают. Очевидно же что оговорка была и число заразившихся 9,5 тысяч. Что подтверждает статистика.

В любом случае, - хорошо что всё это закончилось. Если закончилось...
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 16:56
9 с половиной человек заболели и 10 умерли от короновируса и минздрав отменяет ограничения? Не понятно
 
 

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