Открыли 10 порностудий в Казахстане: 25-летнему главарю ОПГ вынесли приговор

В Шымкенте на 12 лет осудили иностранца - главаря транснациональной организованной преступной группы, который организовал на территории нескольких городов Казахстана первую сеть онлайн порностудий, передает Тengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



В июле 2021 года во время мониторинга соцсетей, оперативники криминальной полиции Шымкента разоблачили порностудию, которая работала в режиме онлайн. Полицейские на протяжении полугода занимались оперативно-разыскными мероприятиями. В результате сыщики задержали 10 жителей Алматы, Астаны и Шымкента, в числе которых пятеро граждан Кыргызстана, остальные казахстанцы.



Установлено, что в мегаполисах на съемных квартирах действовало более 10 веб-порностудий. Работали там почти 50 девушек, среди них две несовершеннолетние. При обыске у задержанных изъято около 44 тысяч долларов, наркотики, а также недвижимость в Алматы.



"Досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями УК, в том числе "вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания", "создание и руководство организованной группой", "незаконное распространение порнографических материалов" и "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", – рассказал заместитель начальника следственного управления Департамента полиции Шымкента Талгат Абуов.



По информации полицейских, это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая резонанс уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры.



"Над расследованием работали двое следователей следственного управления по особо важным делам. Ими собраны доказательства причастности виновных лиц к данным преступлениям. В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность преступники смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой", - пояснили заместитель начальника следственного управления Департамента полиции Шымкента.



В ведомстве отметили, что организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев 1998 года рождения.



"Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц. Это говорит о том, что следователями, чтобы доказать организованность данной группировки, роль и вину каждого участника преступной группы, пришлось провести скрупулезную и колоссальную работу по сбору вещественных доказательств", – заключил Талгат Абуов.



Суд изучив материалы уголовного дела, приговорил главаря ОПГ Алишера Шаршеналиева к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от трех до семи лет лишения свободы.



О раскрытии ОПГ, которая занималась распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, стало известно в марте прошлого года. Были задержаны пять граждан Кыргызстана и шесть - Казахстана. Тогда же оперативники заподозрили, что ОПГ имеет транснациональный характер.