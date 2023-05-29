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Обманул на 40 млн тенге: дело генерал-майора Билялова передали в прокуратуру

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Обманул на 40 млн тенге: дело генерал-майора Билялова передали в прокуратуру
Фото: pkzsk.info
Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, передает Azattyq Rýhy.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.

Напомним, 24 февраля задержали исполняющего обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берика Билялова. Как рассказали в МВД, его подозревают в том, что он обманным путем завладел деньгами. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил некоторые детали расследования.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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