Обманул на 40 млн тенге: дело генерал-майора Билялова передали в прокуратуру

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции Берика Билялова который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, передает Azattyq Rýhy
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Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта.
В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в Антикоре.
Напомним, 24 февраля задержали исполняющего обязанности начальника Департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) Северо-Казахстанской области Берика Билялова. Как рассказали в МВД, его подозревают в том, что он обманным путем завладел деньгами. Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил некоторые детали расследования.
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