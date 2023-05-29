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Желдибай рассказал о записке Путина Токаеву

Просмотров:582 Опубликовано: Сегодня, 15:21
Желдибай рассказал о записке Путина Токаеву
Фото пресс-службы Акорды
Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о содержании записки, которую Владимир Путин передал Касым-Жомарту Токаеву во время саммита ЕАЭС в Москве, передает Tengrinews.kz.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы. Президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - поделился Руслан Желдибай с корреспондентом Tengrinews.kz.

Ранее СМИ показали, как во время саммита ЕАЭС в Москве Владимир Путин передал через Садыра Жапарова записку Касым-Жомарту Токаеву. На кадрах видно, что казахстанский лидер прочитал послание, кивнул президенту России и убрал записку в карман.



Источник: Tengrinews.kz
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