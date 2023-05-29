Где находятся Масимов и Боранбаев после вынесения приговоров

Недавно осужденные экс-председатель КНБ Карим Масимов и бизнесмен Кайрат Боранбаев после оглашения приговоров все еще находятся в следственных изоляторах. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев.



"Нет, он (Боранбаев. - Прим.) еще в следственном изоляторе. Масимов - в следственном изоляторе КНБ. Пока в учреждение (уголовно-исполнительной системы. - Прим.) тоже не пришел", - заявил зампред КУИС.



По словам Мейрама Аюбаева, экс-руководитель КНБ Карим Масимов и его бывшие заместители будут отбывать наказание в одном из двух учреждений уголовно-исполнительной системы, предназначенных для бывших сотрудников органов внутренних дел, специальных органов, правоохранительной и судебной системы. Всего в Казахстане два таких учреждения: одно (средней безопасности) - в Усть-Каменогорске, и второе (максимальной безопасности) – в Семее. К слову, в первом сейчас отбывает наказание Кайрат Сатыбалдыулы, который также работал в КНБ.



"Для них (бывших сотрудников. - Прим.) есть отдельные колонии в целях их безопасности, потому что в свое время они расследовали дела, задерживали, приговаривали... Эта практика ведется еще с Советского союза", - пояснил зампред КУИС.



Напомним, что приговор Кайрату Боранбаеву вынесли в Сарыаркинском суде Астаны еще 31 марта. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.



24 апреля суд вынес приговор по делу Карима Масимова. Бывшего председателя КНБ приговорили к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. К длительным срокам заключения также были приговорены двое его заместителей.