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Это провокация – МИД РК об объявлениях о продаже земель Казахстана китайцам

Просмотров:80 Опубликовано: Сегодня, 18:20
Это провокация – МИД РК об объявлениях о продаже земель Казахстана китайцам
Фото из открытых источников
В Казахстанском МИДе подтвердили недостоверность объявлений о продаже казахстанских земель на китайском сайте, передает Liter.kz.

Об этом на брифинге в Астане 29 мая сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Казахстанское посольство в Пекине, по его словам, довело информацию об этом до сведения МИД Китая.

Этот сайт работает как наш OLX, кто хочет, тот и вывешивает объявления. Начали прозванивать по этому номеру, он не работает. Это фейковое объявление, поэтому, возможно, это, как вы говорите, провокация. Просим наших граждан не верить таким объявлениям. И вы знаете, в тот же день МСХ Казахстана дало свои разъяснения по поводу земли, что не продается, не сдается в аренду согласно Конституции. Так что поводов для беспокойства нет, – сказал Смадияров.

Он также добавил, что последние несколько недель – до визита президента Токаева в Китай 17-19 мая и после него – в Казахстане началась "какая-то информационная атака" против Китая.

Напомним, ранее в сети появились фотографии объявлений, якобы опубликованных на китайских сайтах. Авторы утверждают, что на этих площадках ведется открытая торговля сельскохозяйственными землями Казахстана.


Источник: liter.kz
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