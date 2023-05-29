Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 29 Мая
+19...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.45 KZT
  • €1 = 476.27 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Таксистов могут обязать ездить с шашечками и проходить осмотры

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 19:32
Таксистов могут обязать ездить с шашечками и проходить осмотры
Фото из открытых источников
В Казахстане водителей, работающих через онлайн-платформы, хотят узаконить. Соответствующие изменения предлагают внести в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Колеса".

Как сообщает издание, инициативу проявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Чиновники предлагают прописать, что перевозчик такси - это физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.

"Если поправки примут, то таксисты, работающие по приложениям, Яндекс Go, к примеру, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре акиматов и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона "Об автомобильном транспорте", а именно:

- использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись "Такси" и такси);
- проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;
- вовремя отдыхать.

В целом большинство такси в Алматы и других крупных городах имеют брендирование и отличительные схемы на авто уже не первый год и без этого пункта в правилах. А вот техосмотр авто и медосмотр водителя перед сменой явно никогда не делаются", - сообщает издание.

Отмечается, что контроль за соблюдением вышеперечисленных требований предлагается возложить на информационно-диспетчерскую службу компании, с которой они сотрудничают. Как именно проходить технический и медицинский осмотры водителям, в проекте правил не оговаривается.

"Техосмотр авто по фото в WhatsApp уже известен в нашей стране. Похоже, настала пора предрейсовых телефонных диалогов типа "дыхните на экран камеры смартфона".

Кто в итоге будет контролировать самих контролеров и таксистов, тоже непонятно. Если на дороге, то, скорее всего, полицейские. А они не могут справиться с контролем за иностранными авто, что все в итоге и закончилось "глобальной легализацией". Хотя нет, не закончилось, ведь "конструкторы" в страну до сих пор везут и везут в надежде поставить и их на учет тоже.

Может, Комитет транспортного контроля? Он с нелегалами-автобусниками на междугородних маршрутах и так еле-еле справляется, а "кассу" делает на перегрузе фур. Так что предлагаемые правила для таксистов, скорее всего, так и останутся только на бумаге", - иронизирует издание.

Также сообщается, что ранее была инициатива по контролю за доходами таксистов со стороны налоговой, лицензирование водителей и прочие пункты правил, которые так и не заработали в нашей стране. К сожалению, исполнительным органам на местах не удается даже навести порядок с водителями-аферистами вокруг аэропортов и вокзалов, подчеркивает издание.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика