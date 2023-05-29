Таксистов могут обязать ездить с шашечками и проходить осмотры

В Казахстане водителей, работающих через онлайн-платформы, хотят узаконить. Соответствующие изменения предлагают внести в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Колеса".



Как сообщает издание, инициативу проявили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития. Чиновники предлагают прописать, что перевозчик такси - это физическое лицо, осуществляющее деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, оказывающие услуги по перевозке пассажиров и багажа такси.



"Если поправки примут, то таксисты, работающие по приложениям, Яндекс Go, к примеру, должны будут зарегистрироваться в специальном реестре акиматов и в дальнейшем в процессе работы исполнять требования закона "Об автомобильном транспорте", а именно:



- использовать для перевозок пассажиров и багажа машины, имеющие отличительные обозначения (шашечки, надпись "Такси" и такси);

- проходить предрейсовый технический осмотр авто, а также предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры;

- вовремя отдыхать.



В целом большинство такси в Алматы и других крупных городах имеют брендирование и отличительные схемы на авто уже не первый год и без этого пункта в правилах. А вот техосмотр авто и медосмотр водителя перед сменой явно никогда не делаются", - сообщает издание.



Отмечается, что контроль за соблюдением вышеперечисленных требований предлагается возложить на информационно-диспетчерскую службу компании, с которой они сотрудничают. Как именно проходить технический и медицинский осмотры водителям, в проекте правил не оговаривается.



"Техосмотр авто по фото в WhatsApp уже известен в нашей стране. Похоже, настала пора предрейсовых телефонных диалогов типа "дыхните на экран камеры смартфона".



Кто в итоге будет контролировать самих контролеров и таксистов, тоже непонятно. Если на дороге, то, скорее всего, полицейские. А они не могут справиться с контролем за иностранными авто, что все в итоге и закончилось "глобальной легализацией". Хотя нет, не закончилось, ведь "конструкторы" в страну до сих пор везут и везут в надежде поставить и их на учет тоже.



Может, Комитет транспортного контроля? Он с нелегалами-автобусниками на междугородних маршрутах и так еле-еле справляется, а "кассу" делает на перегрузе фур. Так что предлагаемые правила для таксистов, скорее всего, так и останутся только на бумаге", - иронизирует издание.



Также сообщается, что ранее была инициатива по контролю за доходами таксистов со стороны налоговой, лицензирование водителей и прочие пункты правил, которые так и не заработали в нашей стране. К сожалению, исполнительным органам на местах не удается даже навести порядок с водителями-аферистами вокруг аэропортов и вокзалов, подчеркивает издание.