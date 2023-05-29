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Видео с лошадью на автомойке возмутило Казнет

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 20:48
Видео с лошадью на автомойке возмутило Казнет
Кадр из видео
В социальных сетях становится популярным видеоролик с лошадью, некоторые пользователи сети предполагают, что на кадрах зафиксировано жестокое обращение с животным, передает Tengrinews.kz.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого видно, как некий молодой человек моет лошадь, предположительно, на автомойке. Перепуганное животное начало брыкаться и потеряло равновесие.

Судя по указанной дате, событие произошло 27 мая 2023 года примерно в 20 часов вечера.

"Жестокое обращение с животными", - говорится в тексте публикации и отмечен аккаунт управления полиции Енбекшиказахского района (Алматинской области).



"О боже! Будьте людьми!", "В пузо себе кешером шарахните разок, потом поймете, где там жестокое обращение. Но, возможно, человек просто не подумал об этом. Видно же, что сам не ожидал, что ей больно будет", "Там очень высокое давление, как минимум лошади неприятно, как максимум очень больно, попробуйте на мойке руку подставить, останетесь без кожи", - пишут в соцсетях под видео.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции Алматинской области. Предположительно кадры были сняты в этом регионе.

"Информация касательно данного видеоролика проверяется, обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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