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VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн

Просмотров:76 Опубликовано: Сегодня, 07:50
VIP-госномера на авто теперь можно выбрать онлайн
Фото: polisia.kz
МВД разработало сервис по выбору и бронированию VIP-номеров на автомобили, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Рolisia.kz.

Сервис размещен на витрине Министерства цифрового развития Smart Bridge, доступ к нему обеспечен для всех интеграционных платформ, задействованных в оказании государственных услуг, в том числе мобильных приложений банков второго уровня.

Для удобства населения уполномоченным органом в сфере информатизации прорабатывается вопрос вывода данной услуги в личные кабинеты на портале электронного правительства eGov.kz.

"Как показывает анализ прошлых лет, это позволит ежегодно более чем 20 тысячам граждан без посещения ЦОНов через мобильные приложения выбирать и бронировать "престижные" номера, чтобы в дальнейшем присвоить их при регистрации автомобилей, в том числе в онлайн-режиме", - рассказали в пресс-службе МВД РК.


Источник: Tengrinews.kz
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