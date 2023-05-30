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Дефицит электроэнергии возник в Казахстане

Просмотров:30 Опубликовано: Сегодня, 08:01
Дефицит электроэнергии возник в Казахстане
Фото из открытых источников
Энергосистема Казахстана на пределе. Дефицит почти в шесть миллиардов киловатт-часов к концу года прогнозирует профильное ведомство. Особенно остро стоит вопрос для южных регионов. С проблемой там сталкивались на протяжении всего 2022 года. Специалисты списывают это на износ оборудования и значительные потери в сетях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уязвимость энергетического сектора страны отчетливо показал прошлый год. Наблюдался рекордный дефицит электроэнергии восемь месяцев. Сейчас этот показатель в сутки превышает 1 ГВт (гектоватт). По данным Минэнерго, к 2029 году потребление энергии увеличится на 20 процентов, в то время как производство будет составлять лишь 17 процентов.

"Почему пришел энергодефицит у нас в прошлом году, у нас как раз таки очень большое количество майнинга пришло, который потребляет очень большое количество электроэнергии, в том числе был еще большой скачок именно по экономике Казахстана, когда вышло большое потребление и наша энергосистема просто была не готова к этому", - рассказал заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Асылжан Мусин.

Всего по стране насчитывается 207 электрических станций, но и их недостаточно для быстро строящихся городов. В этом случае под вопрос ставится рациональность строительства жилых домов и предприятий без обновления энергетической инфраструктуры.

"Уже это ни для кого не секрет, кроме дефицита тепла, у нас есть дефицит воды и канализационных сооружений. Прежде чем ты строишь какой-то объект или часть города, ты должен обязательно запрограммировать или запроектировать некий резерв любых инфраструктурных мощностей. Будь то тепло или электроэнергия, вода, канализация или другое. Если ты этого не делаешь, то у тебя получатся просто коробки, которые будут ждать, что ты там достроишь три-четыре-пять ТЭЦ", - отметил эксперт в сфере энергетики Жусып Хайрушев.

Сегодня 19 казахстанских ТЭЦ находятся в критическом состоянии. На их ремонт планируют потратить 182 миллиарда тенге. Во время пика дефицита единую энергоситему Казахстана поддерживает соседняя страна. Это помогает компенсировать различия в производстве и потреблении электроэнергии.

"Во-первых, у нас дефицит, у нас неоткуда брать, у нас внутренних резервов нет, приходится покупать извне, из российской электросистемы. Потом, вы знаете, тарифы совершенно другие, и все это ложится на системных операторов, теперь это будет ложиться на самого нарушителя этого баланса. Это стимулирует, во-первых, к энергосбережению, это 100 процентов, потому что он лишний раз не включит лампочку там, в каком-то цехе. Или поставит какие-то там суперэнергосберегающие энерготехнологии. Второе, это его стимулирует на установку цифровых технологий", - говорит Жусып Кайырошев.

В Казахстане три энергетические зоны. Несмотря на то что они объединены в единую систему, самой энергодефицитной зоной считается юг. Развитая энергосеть севера и запада, где расположено около 70 процентов всех генерирующих объектов, позволяет передавать электроэнергию в южный регион. К слову, помимо модернизации ТЭЦ, идет активная реконструкция линий электропередачи протяженностью больше 26 тысяч километров.

"Эти работы однозначно необходимы. Разработан проект по реконструкции линий электропередачи. В настоящее время первый этап этой программы заканчивается по западному региону, в разработке у нас второй и третий этапы, которые будут по Северному и Центральному Казахстану выполняться. Большие проекты по усилению сети Западного Казахстана. Срок завершения - текущий год. В стации проектной проработки у нас проект по усилению южной зоны Казахстана", - рассказал заместитель главного диспетчера компании по управлению электросетями Даурен Шакенов.

Рынок ждут и другие изменения. С 1 июля Казахстан переходит к Единому закупщику электроэнергии. Ожидается, что это поможет восполнить объемы суточного графика производства-потребления и создать конкуренцию между предприятиями.

Также такой механизм, говорят представители Минэнерго, будет полезным шагом для развития возобновляемых и альтернативных источников энергии. Напомним, их к 2050 году планируют довести до 50 процентов.

"Единый закупщик электроэнергии, это у нас будет стопроцентно государственное предприятие. Также у нас работает единый закупщик по рынку мощности, это расчетно-финансовый центр, по поддержке возобновляемых источников энергии. Организация на 100 процентов Министерства энергетики, но при этом также, чтобы была какая-то прозрачность, какое-то было доверие, не было каких-то спекуляций со стороны единого закупщика, она будет относиться к общественно значимым рынкам. Она будет все доходы и расходы этого предприятия регулировать", - рассказал заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Асылжан Мусин.

Чтобы решить проблему дефицита электроэнергии, в планах властей комплексный подход. В стране реконструируют 19 ТЭЦ, общий износ которых составляет 66 процентов. Отмечается, что введение с 1 июля "Единого закупщика", который уже успешно работает в других странах, будет решать проблему с адекватным образованием тарифов. Он также откроет равный доступ к электроэнергии и обеспечит прозрачность и эффективность балансирующего рынка электроэнергии и мощности.


Источник: Tengrinews.kz
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