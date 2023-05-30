Банки "заморозят" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии

Банки заключают соглашение со срочниками, позволяющее тем в течение 13 месяцев не выплачивать ежемесячные платежи по имеющимся финансовым обязательствам, сообщает Zakon.kz.



Кроме того, в период несения службы кредиторы прекращают подачу судебных исков и обращений к нотариусу по взысканию задолженности, передает пресс-служба Минобороны РК.



"Во всех регионах страны на сборных призывных пунктах ведется работа по сбору информации о наличии кредитов и займов у призывников. Молодые люди, имеющие кредиты, подают на имя руководителя местного органа военного управления заявление с указанием наименования заемщика, суммы, подлежащей выплате, и другие данные, связанные с выплатой долга", – говорится в сообщении.



Солдаты, не успевшие уведомить о наличии займа, могут решить этот вопрос путем письменного обращения к командованию части. Рассматриваются также заявления родственников, поданные в адрес МОВУ.



Полученные сведения передаются регулятору. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка уведомляет финансовые учреждения о необходимости предоставления призванным в армию солдатам отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению.



Следует отметить, что по окончании службы молодые люди смогут воспользоваться льготами и поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. При этом отличившиеся солдаты смогут пройти обучение на бесплатной основе за счет гранта вуза.