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Банки "заморозят" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии

Просмотров:175 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Банки "заморозят" кредиты солдатам-срочникам на время службы в армии
Фото: МО РК
Банки заключают соглашение со срочниками, позволяющее тем в течение 13 месяцев не выплачивать ежемесячные платежи по имеющимся финансовым обязательствам, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в период несения службы кредиторы прекращают подачу судебных исков и обращений к нотариусу по взысканию задолженности, передает пресс-служба Минобороны РК.

"Во всех регионах страны на сборных призывных пунктах ведется работа по сбору информации о наличии кредитов и займов у призывников. Молодые люди, имеющие кредиты, подают на имя руководителя местного органа военного управления заявление с указанием наименования заемщика, суммы, подлежащей выплате, и другие данные, связанные с выплатой долга", – говорится в сообщении.

Солдаты, не успевшие уведомить о наличии займа, могут решить этот вопрос путем письменного обращения к командованию части. Рассматриваются также заявления родственников, поданные в адрес МОВУ.

Полученные сведения передаются регулятору. В свою очередь Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка уведомляет финансовые учреждения о необходимости предоставления призванным в армию солдатам отсрочки платежей по основному долгу и вознаграждению.

Следует отметить, что по окончании службы молодые люди смогут воспользоваться льготами и поступить в высшее учебное заведение без сдачи ЕНТ. При этом отличившиеся солдаты смогут пройти обучение на бесплатной основе за счет гранта вуза.


Источник: zakon.kz
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