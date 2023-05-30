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Алихан Смаилов возмущен ценами на авиабилеты в Казахстане

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Алихан Смаилов возмущен ценами на авиабилеты в Казахстане
lsm.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов поручил пересмотреть ценообразование авиабилетов, передает LS.

По его словам, сегодня есть немало проблем в авиационной отрасли, которые надо решать.

"Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей. Так называемый топливный сбор, который, по логике, должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом", – заявил Смаилов.

Кроме того, по его словам, население выражает обоснованную критику в адрес отечественных авиакомпаний.

"К примеру, по отмене рейсов перед вылетом. Так, в январе-феврале компания Fly Arystan отменила почти половину рейсов из аэропорта Костаная в Астану и Алматы. Также 25 февраля пассажиры этой авиакомпании устроили скандал из-за задержки рейса "Астана - Шымкент" на 10 часов. В результате его вообще отменили. К сожалению, представители авиакомпаний избегают прямого диалога с пассажирами, вовремя не комментируют причины задержки, не предлагают соответствующий сервис", – отметил премьер.

Вызывает вопросы и политика ценообразования, добавил он. Например, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае, возмутился глава правительства.

"Также хочу обратить внимание Мининдустрии на следующее. Первое, совместно с министерством финансов, акиматами и аэропортами необходимо разработать дорожные карты по модернизации аэропортовой инфраструктуры. Второе, совместно с акиматами надо провести работу по изъятию незаконно выданных земельных участков вблизи аэродромов. Третье, совместно с министерством энергетики и госфондом "Самрук-Казына" проработать вопрос увеличения производства авиакеросина. Следует активизировать работу по исключению непродуктивных посредников на рынке авиатоплива", – поручил он.

Четвертое, по его словам, совместно с заинтересованными госорганами и организациями необходимо выработать меры стимулирования для привлечения международных пассажирских и грузовых авиакомпаний.

"Пятое, следует проработать вопросы применения динамического ценообразования. Это необходимо, чтобы ограничить возможность использования высокого спроса для получения максимального дохода. Также надо ускорить исключение из Закона "Об использовании воздушного пространства" применения топливного сбора", – резюмировал премьер.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 1 )

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Тина (Посетители) Сегодня, 11:38
а как люди возмущены, вы даже не представляете!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 

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