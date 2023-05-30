Половину накоплений из ЕНПФ казахстанцы смогут инвестировать

В рамках социального кодекса с 1 июля вкладчикам единого накопительного пенсионного фонда (далее – ЕНПФ) предоставляется право по передаче до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору, передает ИА «NewTimes.kz».



В Минтруда объяснили, что это дает гражданам возможность участия в управлении их пенсионными активами, формирования своего собственного пенсионного плана, выбора альтернативной политики инвестирования своих сбережений.



«Использование разных инвестиционных стратегий при передаче накоплений в частное управление будет способствовать диверсификации рисков вкладчиков, получению более высокой инвестиционной доходности и, соответственно, преумножению пенсионных накоплений», − говорится в сообщении ведомства.



Так, при переводе вкладчиком пенсионных накоплений в частную управляющую компанию за ним сохраняется право перевода его накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Национального банка, то есть в ЕНПФ.



Гарантию сохранности пенсионных накоплений государство предоставляет только по сбережениям, которые находятся в управлении Национального банка, то есть в ЕНПФ.



Ответственность за сохранность пенсионных накоплений, передаваемых в управление управляющему инвестиционным портфелем, несет выбранный вкладчиком УИП.



«В случае возникновения отрицательной разницы по итогам года между номинальной доходностью, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, управляющая компания обязана возместить данную разницу вкладчику за счет собственных средств», − уточнили в Минтруда.



Для передачи пенсионных накоплений в доверительное управление вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ.



Ранее сообщалось, что с 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать пенсионные накопления на покупку жилья или лечение.