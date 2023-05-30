"Когда в душе ты тоже школьник". Коммунальщик из Алматы прославился в сети

В социальных сетях завирусилось видео с очаровательным танцующим коммунальщиком в Алматы, подробнее рассказывает Tengri Life.
Если вдруг у вас было плохое настроение, то этот позитивный ролик может поднять его вам.
"Не важно, кто ты, не важно, где ты, главное - какой ты", - пишет автор видео.
Под постом более 140 комментариев, ролик стремительно набирает просмотры.
"Когда в душе ты тоже школьник", "Премию ему!", "Когда в душе ты все еще молод", "Так мило", "Позитивчик", "Приятно смотреть", - пишут пользователи соцсети под роликом.
Видео танцующего мужчины сняли в Алматы 29 мая. Его запечатлела художница Асем Сулейменова.
"Я увидела этого мужчину, и поднялось настроение, решила заснять его. Танцевал мужчина, убираясь недалеко от колледжа Казахской национальной академии искусств имени Жургенева. Насколько я поняла, там репетировали танец на выпускной", - говорит Асем.
Она уточняет, что не ожидала, что ролик станет таким популярным.
"Думаю, видео получило такой отклик, потому что жизнерадостный мужчина поднял всем настроение и напомнил, что его мы создаем себе сами. Комментарии я тоже читала, очень рада, что у людей только положительные эмоции вызвал этот ролик", - добавила она.
Корреспонденту Tengri Life удалось найти героя ролика. На видео запечатлен Владимир Алексеевич Легостаев, дорожный рабочий Бостандыкского районного участка. Примечательно, что у него сегодня день рождения - исполняется 66 лет. По его словам, публикация в соцсетях стала для него настоящим подарком к радостному событию.
"Работаю в "Алматы Тазалық" около года. До этого долгие годы работал водителем большегруза, потом был водителем автобуса на 40-м маршруте в Алматы, водителем автобуса в одной компании. У меня есть семья, двое детей и трое внуков. А танцевать люблю с юности, где-то с 17 лет, и вот до сих пор. Не ожидал, что видео вызовет столько добрых слов", - скромно делится он.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.