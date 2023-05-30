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"Когда в душе ты тоже школьник". Коммунальщик из Алматы прославился в сети

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 14:28
"Когда в душе ты тоже школьник". Коммунальщик из Алматы прославился в сети
Кадр из видео
В социальных сетях завирусилось видео с очаровательным танцующим коммунальщиком в Алматы, подробнее рассказывает Tengri Life.

Если вдруг у вас было плохое настроение, то этот позитивный ролик может поднять его вам.

"Не важно, кто ты, не важно, где ты, главное - какой ты", - пишет автор видео.

Под постом более 140 комментариев, ролик стремительно набирает просмотры.

"Когда в душе ты тоже школьник", "Премию ему!", "Когда в душе ты все еще молод", "Так мило", "Позитивчик", "Приятно смотреть", - пишут пользователи соцсети под роликом.

Видео танцующего мужчины сняли в Алматы 29 мая. Его запечатлела художница Асем Сулейменова.

"Я увидела этого мужчину, и поднялось настроение, решила заснять его. Танцевал мужчина, убираясь недалеко от колледжа Казахской национальной академии искусств имени Жургенева. Насколько я поняла, там репетировали танец на выпускной", - говорит Асем.

Она уточняет, что не ожидала, что ролик станет таким популярным.

"Думаю, видео получило такой отклик, потому что жизнерадостный мужчина поднял всем настроение и напомнил, что его мы создаем себе сами. Комментарии я тоже читала, очень рада, что у людей только положительные эмоции вызвал этот ролик", - добавила она.

Корреспонденту Tengri Life удалось найти героя ролика. На видео запечатлен Владимир Алексеевич Легостаев, дорожный рабочий Бостандыкского районного участка. Примечательно, что у него сегодня день рождения - исполняется 66 лет. По его словам, публикация в соцсетях стала для него настоящим подарком к радостному событию.



"Работаю в "Алматы Тазалық" около года. До этого долгие годы работал водителем большегруза, потом был водителем автобуса на 40-м маршруте в Алматы, водителем автобуса в одной компании. У меня есть семья, двое детей и трое внуков. А танцевать люблю с юности, где-то с 17 лет, и вот до сих пор. Не ожидал, что видео вызовет столько добрых слов", - скромно делится он.


Источник: Tengrinews.kz
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