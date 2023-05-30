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В Казахстане повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 15:27
В Казахстане повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Фото: Zakon.kz
Приказом министра энергетики от 26 мая 2023 года внесены изменения в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

Корректировка тарифов связана с увеличением затрат независящих от энергопроизводящих организаций на топливо и подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду. В среднем увеличение топливной составляющей прогнозируется на уровне 17%.

К примеру, АО "Риддер ТЭЦ" поднимет тариф с 13,93 до 18,17 тенге за кВтч.

Экибастузская ГРЭС-2 — с 8,59 до 11,20 тенге за кВтч.

АО "Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3 Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС – с 11,19 до 14,02 тенге за кВтч.

ТОО "МАЭК-Казатомпром" города Мангистау – с 14,87 до 18,68 тенге за кВтч.

ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семея – с 8,05 до 19,25 тенге за кВтч.

ТОО "Караганда Энергоцентр" – с 9,86 до 12,64 тенге за кВтч.

В обоснование повышения тарифов в Минэнерго привели ряд аргументы. В частности, что прогнозируется увеличение стоимости угля с разреза Богатырь-Комир:

- на 7% (с 2774 до 2 968 тенге/тонну) с 1 января по 30 июня 2023 года;
- на 5% (с 2 968 до 3 092 тенге/тонну) с 1 июля по 31 декабря 2023 года.

В целом в течение 2023 года стоимость угля с транспортировкой в среднем увеличится на 25%.

Кроме того, планируется увеличение стоимости товарного газа в среднем по Казахстану для энергопроизводящих организаций на 10%.

Также в Минэнерго отмечали, что корректировка предельного тарифа необходима для покрытия необходимых объемов ремонтных работ в рамках подготовки к прохождению отопительного периода.

В настоящее время ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренных тарифом, но не в требуемых объемах для достижения поставленных целей по снижению износа и аварийности.

Вместе с тем планируется увеличение заработной платы производственного персонала, что направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

В Министерстве энергетики ранее объясняли планируемую корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Так, на текущий момент износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет 58%, при этом на ряде ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%.

Ежегодный рост износа обусловлен тем, что ремонтные работы проводятся только в объеме, предусмотренном тарифом, но не в объемах, необходимых для обеспечения надежности и безаварийности ТЭЦ.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 Lite (Посетители) Сегодня, 15:45
Поднимать тарифы сегодня - это теперь необходимость. Других денег в бюджете нет.

Другое дело, что у людей заканчиваются деньги... Даже те, кто неплохо себя чувствует, отмечают подорожание всего.

ЕДИНСТВЕННЫЙ выход это полный уход от капиталистической системы, полная отмена частной собственности и изъятие сверхдоходов с частных предпринимателей и юр. лиц, излишков, имущества.

Все другие варианты, какими бы они не были - могут лишь оттянуть наступление коллапса. В любом другом случае - самые мрачные прогнозы могут показаться не такими уж мрачными по сравнению с суровой реальность....
 
 

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