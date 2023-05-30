Как получить пенсионные накопления умершего близкого, ответили в ЕНПФ

В ЕНПФ ответили, как наследнику получить пенсионные накопления родного после его смерти, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В фонде отметили, что наиболее актуальным вопросом у пользователей остается то, как наследнику, претендующего на пенсионные накопления умершего близкого, делать запрос о сумме, и нужно ли ему в таком случае обращаться в нотариус.



В ответе ЕНПФ сообщается, что в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", в случае смерти вкладчика (получателя), фонд выдает справки о наличии индивидуального пенсионного счета, об остатках и движениях средств на нем по письменному запросу наследникам в соответствии со свидетельством о праве на наследство по закону или указанным в завещании, либо судам на основании определения по находящимся в их производстве наследственным делам, а также нотариусам и иностранным консульским учреждениям по находящимся в их производстве наследственным делам.



Также поясняется, что для оптимизации взаимодействия и экономии времени, а также исключения излишнего бумажного документооборота, при помощи Единой нотариальной информационной системой "Е-нотариат", нотариусы сами могут направлять запросы в ЕНПФ о наличии у умерших вкладчиков (получателей) индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ, об остатках и движении денег на нем в режиме онлайн, без направления письменных запросов.



"При оформлении у нотариуса наследственного имущества в виде пенсионных накоплений умершего, наследнику нет необходимости делать запрос в ЕНПФ о сумме, имеющейся на его пенсионном счете", - уточнили в пенсионном фонде.