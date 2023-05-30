Север Казахстана будут заселять по-новому

В Казахстане потратят миллиарды тенге, чтобы заселить северные регионы, передает LS
.
Согласно ответу правительства на запрос депутатов мажилиса, в стране принята новая Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы.
По информации кабмина, суть новой программы заключается не в переезде граждан в места, где нет рабочих мест, а в создании вакансий через трансферт и расширении действующих бизнес-проектов, базирующихся в северных регионах.
При этом будет реализован ряд проектов.
В рамках программы "Ауыл аманаты", направленной на развитие сельской экономики, в этом году предусмотрено 100 млрд тенге на 17 тыс. микрокредитов в срок до семи лет со ставкой вознаграждения не более 2,5%. Ожидается создание дополнительно 18 тыс. рабочих мест. Из них в северных регионах будет выделено более 10,6 млрд тенге.
В правительстве отметили, что в течение семи лет планируется выделить 1 трлн тенге, что позволит создать свыше 350 тыс. рабочих мест в сельской местности. Многие из них, по ожиданиям кабмина, будут открываться в северных регионах и повышать привлекательность для переселенцев.
В рамках якорной реализации производственно-инвестиционных проектов будет выделено 100 млрд тенге. Планируется строительство 65 товарно-молочных ферм. 45 из них создадут порядка 2 тыс. новых рабочих мест в северных регионах. Приоритет на данные вакансии будет отдаваться людям, прибывающим из перенаселенных регионов.
Помимо этого, в рамках дорожной карты развития АПК до 2026 года в регионах приема переселенцев планируется реализовать 530 инвестпроектов на 1,3 трлн тенге с созданием 20,2 тыс. рабочих мест в данной сфере экономики.
Кроме того, акиматами утверждены региональные карты занятости. В 2023 году ими предусмотрено трудоустройство 947,8 тыс. человек. В этом году мерами занятости в северные регионы переселено около 2 тыс. жителей южных регионов.
В то же время, как отметили в правительстве, в рамках концепции предусмотрены сертификаты экономической мобильности для переселенцев в северные регионы в размере 50% от стоимости жилья, но не более 4 млн тенге. Данные документы позволяют приобрести, построить или использовать в качестве первоначального взноса на квартиру/дом.
В 2023 году на сертификаты 2,5 тыс. семей выделено 10,1 млрд тенге.
В кабмине отметили, что местные акиматы проводят разъяснительные работы с жителями о программе переселения. Для желающих переехать казахстанцев работает региональная комиссия. В то же время правительство готово увеличивать объемы мер поддержки для переселенцев.
В том числе предусмотрено предоставление безвозмездных государственных грантов переселенцу, желающему заниматься предпринимательством.
Кроме того, в северных регионах работодатели, которые трудоустроили данную категорию переехавших казахстанцев, могут получить субсидии в 400 МРП (1,38 млн тенге в 2023 году).
Оставьте свой комментарий первым.