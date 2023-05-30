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Девочка застряла в стиральной машине в Павлодарской области: ее вызволяли спасатели

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:49
Девочка застряла в стиральной машине в Павлодарской области: ее вызволяли спасатели
Фото: ДЧС Павлодарской области
Спасатели вытащили 5-летнюю девочку из стиральной машины в селе Теренколь в Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщение в пожарную часть в селе Теренколь Павлодарской области поступило сегодня после 11 утра. На место выехали трое сотрудников, вооружившись специнструментами, чтобы вытащить ребенка из стиральной машины.

"Машинка полуавтомат. Ребенок хотел достать игрушку из барабана, залезла туда и села, ножки в коленках застряли, не смогла выбраться", – сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области. Девочка в стиральной машинке Девочка в стиральной машинке.

По информации спасателей, 5-летняя девочка в итоге не пострадала, чего не скажешь о стиральной машине, которую пришлось вскрыть.

Специалисты также провели профилактическую беседу с родителями. Отмечается, что на момент происшествия дома была мама.


Источник: nur.kz
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