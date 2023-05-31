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В Казахстане остались вакцины от COVID-19 на миллионы долларов: что с ними будет

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 06:56
В Казахстане остались вакцины от COVID-19 на миллионы долларов: что с ними будет
Иллюстративное фото
В Казахстане осталось около 300 тысяч доз вакцины Pfizer и еще около 200 тысяч Sinopharm, стоимость которых оценивается в миллионы долларов. Что будет с ними теперь, когда пандемия COVID-19 позади, рассказала главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала главный санврач страны, оставшиеся вакцины нельзя назвать невостребованными: в Казахстане продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующие постановления Минздрава не отменены и все еще имеют законную силу.

"И вакцинация, и ревакцинация продолжаются. Сегодня у нас есть порядка 300 тысяч доз вакцины Pfizer – она используется для ревакцинации и в своем обновленном составе содержит защиту от штаммов омикрона. И есть около 200 тысяч доз вакцины Sinopharm. Естественно, темп вакцинации сейчас низкий, но все равно население идет. В сутки в среднем вакцинируются или ревакцинируются от 500 до 1000 человек", - пояснила Есмагамбетова.

По словам главного санврача, 500 тысяч доз вакцины Pfizer поступили в страну в марте в качестве гуманитарной помощи. Их стоимость оценивалась в районе 10 миллионов долларов. На сегодняшний день уже израсходовано 200 тысяч этих вакцин. Оставшиеся дозы Минздрав планирует потратить по назначению до конца года. Вместе с тем главный санврач не исключает, что в следующем году Казахстану потребуются новые партии вакцин.

"Буквально неделю назад вышли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых говорится, что ревакцинацию или вакцинацию нужно проводить каждые полгода и проводить ее нужно именно "группам риска". Например, против гриппа мы вакцинируем ежегодно тех, у кого хронические заболевания, детей, которые часто болеют, лиц, находящихся в закрытых учреждениях. Я думаю, постепенно рекомендации ВОЗ придут к тому, что к COVID-19 мы будем относиться так же, как к ОРВИ и гриппу, то есть будет ежегодная регистрация с проведением каких-то профилактических мер. Сейчас мы дождемся рекомендаций ВОЗ с учетом того, что COVID-19 перешел в разряд заболеваний, которые регистрируются постоянно. Возможно, он останется в календаре для комплексной вакцинации", - отметила Айжан Есмагамбетова.

Главный санврач страны подтвердила, что постановления, обязывавшие казахстанцев носить маски, утратили свои силу. Вместе с тем Айжан Есмагамбетова призвала граждан и впредь придерживаться культуры их ношения.

"Культура ношения масок за эти три года у нас выработалась. И этой культуры надо придерживаться. Потому что, кроме COVID-19, есть очень много воздушно-капельных инфекций, те же самые грипп и ОРВИ. Когда сезон начинается, мы точно так же рекомендуем их носить как минимум в закрытых помещениях. Потому что воздушно-капельная инфекция передается очень быстро, а маска все равно защищает", - напомнила главный санврач.

Напомним, в начале мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Вслед за этим в Казахстане были официально отменены коронавирусные ограничения. Вместе с тем Минздрав предупреждает, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла.

"Вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Toryn
 jokerok (Посетители) Сегодня, 10:25
Ничего страшного! Оставят на другую пандемию. Наклейку поменяют только.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 10:16
Вот же кто-то повеселился на этих закупах)). Кому война, кому мать родна(с)
 
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 полина1952 (Посетители) Сегодня, 08:46
да ладно-продлите карантин-чего добру пропадать
 
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kz lada (Посетители) Сегодня, 08:38
В связи с объявлением ВОЗ о завершении пандемии COVID-19, стабилизацией эпидемиологической ситуации в Казахстане и в мире, Минздрав отменил постановления главного государственного санитарного врача Казахстана, которые вводили ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией среди населения.
https://www.lada.kz/kazakhstan-news/111453-v-kazahstane-oficialno-otmenili-koron
avirusnye-ogranicheniya.html
lol
 
 

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