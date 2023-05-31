В Казахстане остались вакцины от COVID-19 на миллионы долларов: что с ними будет

В Казахстане осталось около 300 тысяч доз вакцины Pfizer и еще около 200 тысяч Sinopharm, стоимость которых оценивается в миллионы долларов. Что будет с ними теперь, когда пандемия COVID-19 позади, рассказала главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказала главный санврач страны, оставшиеся вакцины нельзя назвать невостребованными: в Казахстане продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующие постановления Минздрава не отменены и все еще имеют законную силу.



"И вакцинация, и ревакцинация продолжаются. Сегодня у нас есть порядка 300 тысяч доз вакцины Pfizer – она используется для ревакцинации и в своем обновленном составе содержит защиту от штаммов омикрона. И есть около 200 тысяч доз вакцины Sinopharm. Естественно, темп вакцинации сейчас низкий, но все равно население идет. В сутки в среднем вакцинируются или ревакцинируются от 500 до 1000 человек", - пояснила Есмагамбетова.



По словам главного санврача, 500 тысяч доз вакцины Pfizer поступили в страну в марте в качестве гуманитарной помощи. Их стоимость оценивалась в районе 10 миллионов долларов. На сегодняшний день уже израсходовано 200 тысяч этих вакцин. Оставшиеся дозы Минздрав планирует потратить по назначению до конца года. Вместе с тем главный санврач не исключает, что в следующем году Казахстану потребуются новые партии вакцин.



"Буквально неделю назад вышли рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых говорится, что ревакцинацию или вакцинацию нужно проводить каждые полгода и проводить ее нужно именно "группам риска". Например, против гриппа мы вакцинируем ежегодно тех, у кого хронические заболевания, детей, которые часто болеют, лиц, находящихся в закрытых учреждениях. Я думаю, постепенно рекомендации ВОЗ придут к тому, что к COVID-19 мы будем относиться так же, как к ОРВИ и гриппу, то есть будет ежегодная регистрация с проведением каких-то профилактических мер. Сейчас мы дождемся рекомендаций ВОЗ с учетом того, что COVID-19 перешел в разряд заболеваний, которые регистрируются постоянно. Возможно, он останется в календаре для комплексной вакцинации", - отметила Айжан Есмагамбетова.



Главный санврач страны подтвердила, что постановления, обязывавшие казахстанцев носить маски, утратили свои силу. Вместе с тем Айжан Есмагамбетова призвала граждан и впредь придерживаться культуры их ношения.



"Культура ношения масок за эти три года у нас выработалась. И этой культуры надо придерживаться. Потому что, кроме COVID-19, есть очень много воздушно-капельных инфекций, те же самые грипп и ОРВИ. Когда сезон начинается, мы точно так же рекомендуем их носить как минимум в закрытых помещениях. Потому что воздушно-капельная инфекция передается очень быстро, а маска все равно защищает", - напомнила главный санврач.



Напомним, в начале мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире. Вслед за этим в Казахстане были официально отменены коронавирусные ограничения. Вместе с тем Минздрав предупреждает, что коронавирусная инфекция никуда не исчезла.



"Вирус продолжает циркулировать, но, учитывая относительно легкое течение заболевания, в последующем мониторинг заболеваемости населения будет осуществляться на постоянной основе наряду с другими вирусными инфекциями", - отметили в Минздраве.

