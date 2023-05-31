Выкупить могилы родственников предложили жителям села Абай

Жители Алматинской области защищают местное кладбище. Часть мусульманского погоста оказалась в чужих руках. Владелец решил продать землю, но сначала предложил сельчанам выкупить могилы их родственников. В противном случае грозит очистить территорию от захоронений и найти других покупателей. Люди, конечно, категорически против такой сделки. К слову, местные чиновники подтвердили: 68 соток на кладбище действительно государству уже давно не принадлежат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на ktk.kz.



Жительница села Абай Соня Валиева каждую неделю приходит на местное кладбище. Тут покоятся пятеро ее братьев. Недавно женщина узнала, что их могилы могут раскопать. Часть погоста стала индивидуальной собственностью. Владелец земли захотел ее продать и пригрозил очистить участок от захоронений.



"Уже год с лишним у меня слезы не высыхают. В 2022 году 7 марта умер братишка. Перед этим трое умерли. Скажи мне, пожалуйста, как можно сровнять с землей это? Или, говорят, пять миллионов за этих всех наших құдалар – все наши лежат родственники. Как можно пять миллионов заплатить за все это? "Если, говорит, вы не заплатите, будем ровнять с землей, эксгумацию делать", - рассказывает Соня Валиева.



Эта новость переполошила весь аул. Сельчане рассказывают: хозяин земли разрешил выкупить возвышенность с захоронениями, которая находится на его территории. Оценил ее в пять миллионов тенге. Говорят, предложил и другой вариант: приобрести участок целиком за 25 миллионов. Это 68 соток.



"Мы узнали буквально месяц назад, что у этой земли есть владелец, который владеет ею с 2004 года. Недавно он пришел, потребовал часть могилок отсюда убрать, перенести, у местных жителей. И сказал, что выставляет данную землю на продажу, часть этой земли, могилок. Значит, он запросил 25 миллионов тенге за эту землю", - объясняет Рустам Кайрыев.



Объявление о продаже было размещено на популярном сайте недвижимости. Автор отметил: земля в санитарной зоне, при этом предназначена под крестьянское хозяйство. Для бизнеса подходит, все документы в порядке, но есть один недостаток. Цитата: "На участок имели неосторожность залезть несколько могил". Однако спустя время этот текст был удален.



По словам местных, кладбище здесь расположено с начала прошлого века. Площадь погоста превышает два гектара. В частных руках оказались 68 соток земли, на которых находится и холм с могилами. Сельчане уверяют: они пытались пообщаться с владельцем участка, но тот на переговоры не идет. Не отвечают на вопросы и власти.



"Я ходил в акимат. Аким резко заболел, его нет на месте. Вы знаете, этого я не могу понять: когда выделена земля была под кладбище, как могли решение принять и сделать ее как крестьянское хозяйство?" - говорит Тасим Гасанов.



За вразумительным объяснением жители снова пошли в местную администрацию. Только теперь не по одному, а все вместе. Акима на работе опять не оказалось. Отдуваться пришлось помощнице. Она подтвердила, что участок на кладбище выделен частному лицу под крестьянское хозяйство. Но, как так получилось, не знает.



"Земельный участок площадью 43 сотки и 25 соток принадлежит гражданину Загитову Мухтару. Данный участок выделен указанному гражданину на основании постановления акима Карасайского района от 2004 года. Нами будет организована комиссия с участием компетентных органов Карасайского района. И будут выясняться обстоятельства, по каким причинам и как был выделен земельный участок", - объяснил главный специалист аппарата акима Райымбекского сельского округа Куралай Кошаханова.



Чиновники порекомендовали сельчанам коллективно обратиться в суд. Заявление туда жители уже готовят. А вместе с тем намереваются просить помощи у депутатов.