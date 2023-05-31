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В Мажилисе объяснили, почему убирают ответственность за оскорбление Назарбаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:05
В Мажилисе объяснили, почему убирают ответственность за оскорбление Назарбаева
Снежанна Имашева
Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева подтвердила возможную отмену в Уголовном кодексе статей, предусматривающих уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства Первого Президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отметим, что сейчас в Мажилисе находится на рассмотрении законопроект, который исключает статью, предусматривающую уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства Первого Президента.

"Да, есть такие поправки. В рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Это в рамках той поправки, которая была принята в Конституцию. Теперь там не упоминается Елбасы и его полномочия. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости. Потому что (закона. - Прим.) "О статусе Елбасы" сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна и не будет применяться. Ну она и раньше никогда не применялась", - сообщила Имашева.


Ранее Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы. На Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов республики.


Источник: tengrinews.kz
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