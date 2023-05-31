В Мажилисе объяснили, почему убирают ответственность за оскорбление Назарбаева

Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева подтвердила возможную отмену в Уголовном кодексе статей, предусматривающих уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства Первого Президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отметим, что сейчас в Мажилисе находится на рассмотрении законопроект, который исключает статью, предусматривающую уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства Первого Президента.



"Да, есть такие поправки. В рамках сопутствующего законопроекта к закону о возврате активов есть нормы, которые исключают уголовную ответственность. Это в рамках той поправки, которая была принята в Конституцию. Теперь там не упоминается Елбасы и его полномочия. В Уголовном кодексе эти статьи уже не нужны, в них нет необходимости. Потому что (закона. - Прим.) "О статусе Елбасы" сейчас не существует. Поэтому и уголовная ответственность не нужна и не будет применяться. Ну она и раньше никогда не применялась", - сообщила Имашева.





Ранее Парламент признал утратившим силу закон о Елбасы. На Первого Президента будут распространяться общие гарантии, установленные статьей 46 Конституции и главой VI Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан" в отношении всех экс-президентов республики.