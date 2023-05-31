Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Мухтара Аблязова

Высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу бывшего главы совета директоров "БТА Банка" Мухтара Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе "БТА Банка".



"Постановление о заключении под стражу является документом, предписывающим органам полиции и персоналу суда арестовать и доставить Мухтара Аблязова в тюрьму для отбывания наказания в случае его въезда в Великобританию. Документ действует два года, после чего будет продлеваться на очередной срок. Банк проводит регулярные работы по продлению постановления.



Первоначальное постановление на арест было вынесено 16 февраля 2012 года Высоким судом Англии. Мухтар Аблязов неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания. В связи с чем суд постановил приговорить Мухтара Аблязова за проявление неуважения к суду к тюремному заключению общим сроком 22 месяца", - сообщили в банке.



Отмечается, что решение о заключении под стражу направлено на то, чтобы заставить Мухтара Аблязова соблюдать приказы суда о полном раскрытии всех своих активов, прекращении каких-либо действий в отношении этих активов и возврате всех активов, которые уже были реализованы ответчиком в нарушение приказа суда.



Напомним, Кассационный суд Франции отменил решение Апелляционного суда о прекращении судебного разбирательства в отношении экс-руководителя казахстанского "Банка Туран Алем" (БТА Банк) Мухтара Аблязова.



В 2017 году суд Алматы приговорил Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Аблязов обвинялся в совершении преступлений по шести статьям УК: "Создание и руководство преступным сообществом в целях совершения преступлений", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Покушение на присвоение или растрату вверенного чужого имущества", "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем", "Незаконное использование денежных средств банка", "Злоупотребление полномочиями".



В том же году судебные органы Казахстана передали в Министерство юстиции Франции данные по заведенному на Аблязова делу. В экстрадиции экс-банкира в страну было отказано, поэтому судебные органы потребовали провести разбирательство во Франции.



В ноябре 2018 года Жамбылским областным специализированным межрайонным судом был заочно вынесен пожизненный приговор Аблязову по обвинению в организации убийства бывшего председателя правления банка Ержана Татишева.