Бапи, говоря о детях Назарбаевой и Шарипбаева: Клептократы вывели из страны $150 млрд

Воры-клептократы за 30 лет разграбления Казахстана вывели из страны не менее $150 млрд, сообщил депутат мажилиса Ермурат Бапи.



«Наконец-то в мажилис прошел долгожданный законопроект «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Если изучить его, ясно, что он имеет много недоработок, но нам, депутатам, предстоит принять этот закон в качестве инструментария правосудия в стране. Это принципиальный и важнейший вопрос повестки дня. Мы должны вернуть богатство нации, которую воры-клептократы грабили 30 лет. Это сокровища стоимостью не менее $150 млрд. Однако нельзя надеяться, что органы, которые в первую очередь обязаны возвращать эти деньги, начнут работать после принятия закона. Чем ближе государство подбирается к этим отмытым активам, тем активней и изо всех сил клептократы с помощью различных схем пытаются спрятать их по всему миру», - сказал Бапи в среду, обращаясь с депутатским запросом к генеральному прокурору Берику Асылову.



Он подчеркнул, что будет регулярно доводить до сведения генпрокуратуры и соответствующих следственных органов информацию, полученную от международного консорциума журналистов.



«Мы не устанем предъявлять требования! И не стоит ждать, пока соответствующий закон будет принят, пора уже начинать! Мы не прекратим просить вас, как генерального прокурора страны, ускорить расследование фактов разворовываний. На тему клептократии я пишу в газете «Дат» уже 25 лет, начиная с пресловутого «Казахгейта». Даст Бог, я буду продолжать говорить это, пока не занемеет моя челюсть в стенах парламента (если, конечно, мажилис в очередной раз не распустится досрочно). Например, вам это может быть известно, но я сообщу вам новую информацию для всеобщего обозрения. Господин генпрокурор, знаете ли вы компанию Tethys («Тетис»), которая продает казахстанский газ за границу? Если не знаете, загляните в реестр мировых компаний по торговле газом. Одна из основных владелиц Tetis – дочь Кайрата Шарипбаева, а по открытой информации вы знаете, что Шарипбаев – муж Дариги Назарбаевой. Эта компания «Тетис» закупала газ у государственного монополиста – национальной компании «КазТрансГаз» во главе с Кайратом Шарипбаевым. Журналисты-расследователи выяснили, что за последние восемь лет эта фирма через подконтрольную Кайрату Шарипбаеву компанию APL Construction вывела несколько миллиардов долларов в западные банки», - привел данные депутат.



По его словам, если генеральная прокуратура страны и соответствующие антикоррупционные органы вмешаются в это публичное расследование, размеры и происхождение этих миллиардов можно будет определить быстрее.



«Эти миллиарды сегодня не только источник богатства, господин Асылов, это еще и ресурс для попытки захвата власти. За эту огромную сумму денег действительно можно нанять «20 тыс. террористов». Вы должны прекрасно знать, что эти миллиарды – резерв реваншизма!» - подчеркнул парламентарий.



Он привел второй пример.



«Например, власти Швейцарии выяснили, что у Галымжана Есенова на счету огромная сумма денег. Есенов – зять Есимова. А мы с вами знаем, кто такой Ахметжан Есимов. После того, как владелец счета не смог доказать принадлежность денег ему, швейцарские следователи обратились за помощью в генеральную прокуратуру Казахстана, спросив, что им известно о финансовой деятельности Галымжана Есенова. И вот что интересно – знаете, что ответила швейцарцам генпрокуратура? Ваш предшественник на посту генпрокурора оказывается заявил, что Галымжан Есенов «белее молока, чище воды», и никаких дел против него не возбуждалось. А если говорить откровенно, оказывается, дело в отношении Есенова было прекращено за день до этого генеральной прокуратурой по приказу «елбасы» (экс-президента Нурсултана Назарбаева – КазТАГ)», - сообщил Бапи.



Он поинтересовался, готов ли Асылов как человек, которому президент Касым-Жомарт Токаев поручил возглавить кампанию по возвращению в страну украденных активов, возобновить указанное закрытое дело.



«Второй вопрос: как сообщает консорциум журналистов, этот господин Есенов, как один из владельцев «Жусан банка», предпринимает попытку передать фактически весь банк мастеру подозрительных операций – уроженцу Бангладеш с американским гражданством Рону Вахиду. Какие действия как компетентный чиновник вы намерены предпринять против этой аферы?» - добавил мажилисмен.



Третий вопрос коснулся сына Дариги Назарбаевой Нурали Алиева.



«Как вы оцениваете тот факт, что стратегически важная компания «Транстелеком» была фактически бесплатно передана из состава национальной компании «Қазақстан темір жолы» Нурали Алиеву, внуку экс-президента Назарбаева? Национальное имущество стоимостью Т210 млрд и годовым доходом в Т80-90 млрд было продано всего лишь за Т18,45 млрд. Сейчас суть моего запроса в следующем: «Транстелеком» выплатил Нурали Алиеву в виде дивидендов в 2015 году Т587 млн, в 2016 году – Т940 млн, в 2017 году она выплатила дивиденды в размере Т500 млн. Дивиденды, выплаченные в 2022 году, составили Т2,4 млрд. Как теперь вернуть такую ​​большую сумму незаконно выплаченных денег? Уважаемый господин Генеральный прокурор! В заключение хочу задать следующие вопросы: Что может помешать вам публично опубликовать такие данные о коррупции и хищениях в стране? Я не понимаю...; Не повысилось ли бы доверие населения к политике президента Токаева по возвращению активов в страну, если бы такие факты были открыто обнародованы генеральным прокурором?» - поинтересовался Бапи.