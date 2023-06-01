Яйца казахстанского производства могут пропасть с прилавков к концу года

Казахстанцы будут питаться импортными яйцами, а большинство птицефабрик закроются, если Минсельхоз не вернет отечественным товаропроизводителям субсидии, предает Liter.kz со ссылкой на Astana TV.



Кризис в отрасли прогнозируется уже через полгода, обеспокоены депутаты. С начала года птичники недополучили четыре миллиарда тенге от государства. А ведь каждое предприятие платит кредиты.



На птицефабриках говорят, что уже сегодня работают в "минус".



Субсидии, которые мы получали в прошлом году, составляют три тенге на яйцо. Себестоимость в районе 35-37 тенге за штуку. Три тенге – это около 8% от себестоимости. Вот сейчас все птицефабрики Казахстана зарабатывают на 8% меньше, чем год назад, – признается генеральный директор группы компаний “Шанырак” Максим Божко.



И это с учетом рентабельности бизнеса с наличием субсидий в 5%. Кроме потребителя могут пострадать и работающие казахстанцы. На 34 птицефабриках страны трудятся 12 тысяч граждан. Они могут лишиться заработка.



Производство работает 365 дней в году. Это не сезонный бизнес. Люди заняты весь год на производстве. Сейчас в отрасли происходит очень сложная ситуация, – говорит председатель Ассоциации яичных производителей РК Кайрат Мамишев.



Помимо лишения господдержки, давление на производителей оказывают и антимонопольщики. Мажилисмены бьют в колокола: государство душит отечественных производителей яиц и открывает дорогу импортным птицефабрикам.



Жесткий антимонопольный контроль ценообразования, рост себестоимости производства яйца, а теперь еще и невыплата субсидий приведут к резкому сокращению птицепоголовья в отрасли. В России и Беларуси высокая урожайность и низкая стоимость производства зерновых. Учитывая данный фактор, отечественные производители яйца в рамках ЕАЭС не конкурентоспособны без господдержки, – выступил депутат Мажилиса Парламента РК, член фракции AMANAT Еркебулан Мамбетов.



Депутаты от AMANAT потребовали незамедлительно включить яичное птицеводство в действующие правила субсидирования племенного животноводства.