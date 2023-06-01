Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Июня
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.13 KZT
  • €1 = 478.33 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстанский беспилотник успешно прошёл испытания

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Казахстанский беспилотник успешно прошёл испытания
Фото с сайта qostanay.tv
АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата «Шагала-М». Об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, пишет Qostanay.TV.

В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно: его скорость, высота и дальность полета.

Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.

«Преимущество в том, что для «Шагала-М» не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент», рассказал генеральный директор ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» Гани Байсеитов.

В 2023 году в МИИР РК разработаны Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.

В свою очередь, в «Казахстан Инжиниринг» на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.


Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куато (Посетители) Сегодня, 12:07
Made by PCR. Собрано в KZ hammer
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика