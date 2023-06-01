Казахстанский беспилотник успешно прошёл испытания

АО «НК «Казахстан инжиниринг» успешно провело испытания модернизированного беспилотного летательного аппарата «Шагала-М». Об этом сообщило Министерство индустрии и инфраструктурного развития, пишет Qostanay.TV.



В ходе обновления были улучшены тактико-технические характеристики аппарата, а именно: его скорость, высота и дальность полета.



Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Темиржан Абдрахманов отмечает, что БПЛА имеет широкое применение, он может использоваться для мониторинга нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач, вместо вертолетной техники для мониторинга ситуации в рамках поисково-спасательных работ и в качестве ретрансляторов для средств связи и управления при ЧС.



«Преимущество в том, что для «Шагала-М» не нужна взлетная полоса. Стоимость дешевле зарубежных аналогов. На реализацию продукции получены сертификаты – СТ-KZ, индустриальный сертификат и соответствующий патент», рассказал генеральный директор ТОО «R&D центр «Казахстан инжиниринг» Гани Байсеитов.



В 2023 году в МИИР РК разработаны Правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан, которые должны урегулировать не только порядок использования воздушного пространства, но и учета, категорирования БПЛА и выдачи разрешительных документов для них.



В свою очередь, в «Казахстан Инжиниринг» на базе авиационно-учебного центра запускается программа подготовки пилотов и механиков для обеспечения безопасной и эффективной работы дронов и коптеров гражданского назначения.