Запрет на оформление кредитов. Новая функция появится в eGov

Казахстанцы смогут добровольно установить запрет на оформление кредитов на свое имя через портал eGov. Эта функция оградит их от мошенников, передает Tengrinews.kz.



Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в законодательные акты, предусматривающие:



закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Данный сервис будет реализован на веб-портале "Электронного правительства" и в мобильном приложении eGov Mobile;

введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заемщика информации о добровольном отказе от получения кредита.





В агентстве пояснили, что в правилах прописано освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданному при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.



Функция поможет оградить себя от мошенников, а также будет полезна в случае долгосрочного отъезда из страны.



С развитием цифровизации и дистанционных сервисов на рынке потребительского кредитования активизировались мошенники, которые обманным путем оформляют фиктивные займы на граждан. C марта 2021 года агентство обязало все микрофинансовые организации при выдаче микрокредитов обеспечить фактическую проверку и подтверждение подлинности клиента, сверку его данных с данными, указанными в заявке, соответствие фактических биометрических данных клиента данным, указанным в документах, удостоверяющих личность, а также фиксировать волеизъявление клиента на получение микрокредита.



Но все равно с 2022 года в агентство поступило 158 обращений по вопросам оформления третьими лицами фиктивных микрокредитов, включая 132 обращения физических лиц и 26 представлений органов внутренних дел.



"Агентство по всем обращениям назначило документальные проверки, по итогам которых по 9 МФО были применены ограниченные меры воздействия в виде письменных предписаний. МФО по 46 микрокредитам списана незаконная задолженность на сумму 4,5 миллиона тенге, а также проведена корректировка кредитной истории.



По 23 микрокредитам приостановлено начисление вознаграждения и проведение претензионно-исковой работы до завершения расследования и получения судебного решения, подтверждающего факт неполучения клиентом микрокредита", - пояснили в агентстве.



Отметим, сейчас данная функция уже доступна в "Первом кредитном бюро", но предоставляется платно и временно.