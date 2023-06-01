Обновились данные по инфляции в Казахстане

Инфляция в Казахстане в мае замедлилась с 16,8 до 15,9 процента. Больше всего подорожали продукты питания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.В мае 2023 года месячный индекс потребительских цен замедлился и составил 0,6 процента по сравнению с 0,9 процента в апреле. Цены на платные услуги выросли на 0,7 процента, продовольственные товары и непродовольственные товары подорожали на 0,5 процента обе категории."Инфляция в мае 2023 года в годовом исчислении составила 15,9 процента. Цены на продовольственные товары повысились на 16,5 процента, непродовольственные товары - на 17,2 процента, платные услуги - на 13,5 процента", - рассказали в бюро.Повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 11,5 процента, железнодорожного - на 2,5 процента."Наблюдается рост цен на услуги санаториев на 5,6 процента, в области отдыха и спортивных мероприятий - на 2,9 процента, услуги детских дошкольных учреждений - на 1,7 процента, здравоохранения - на 1,4 процента", - рассказали в бюро.Отмечается, что среди продуктов питания цены заметно выросли на овощи. В мае капуста подорожала на 23,8 процента, лук - на 9,9 процента."Виноград подорожал на 9,6 процента, морковь – на 8,6 процента, яблоки – на 5,3 процента, картофель – на 4 процента. Повышение цен отмечено на рис – 2,5 процента, прохладительные напитки – на 1,9 процента, молоко питьевое – на 1,8 процента , чай – на 1,6 процента. Подешевели огурцы на 39,6 процента, помидоры – на 23,7 процента, перец сладкий – на 7,6 процента, крупа гречневая – на 4 процента, бананы – на 3,8 процента", - говорится в сообщении.Прирост цен в мае наблюдался на сжиженный газ в баллонах, 1,7 процента, бензин – на 1,2 процента, дизельное топливо – на 0,7 процента."Цены по сравнению с прошлым месяцем повысились на одежду и обувь на 1,3 процента, товары личного пользования - на 1,2 процента, посуду - на 0,9 процента, моющие и чистящие средства - на 0,8 процента"Как отметили в бюро, среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в городе Шымкенте (1 процент), самая низкая - в Павлодарской области (0,1 процента)."В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всего выросли в области Ұлытау - на 1,4 процента, на непродовольственные товары - в Алматы и Северо-Казахстанской области - по 1 проценту, платные услуги - в Шымкенте, на 2,7 процента", - говорится в сообщении.