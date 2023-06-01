День матери и День отца будут отмечать в Казахстане

Постановление об утверждении праздников подписал премьер-министр Алихан Смаилов.



В Казахстане будут отмечать День матери и День отца, сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития.



В постановление об утверждении календаря праздничных дней в Казахстане внесли дополнение. Документ подписал глава правительства Алихан Смаилов.



"Официальные праздники "День матери" и "День отца", отмечаемые во многих странах мира для популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи и воспитания, также утверждены и в нашей стране", – говорится в сообщении.



День матери будут праздновать во второе воскресенье мая, а День отца – в третье воскресенье июня.