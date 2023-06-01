Названа численность населения Казахстана на 1 мая

Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно информации ведомства, численность населения страны на 1 мая 2023 года составила 19 миллионов 854 тысячи человек, в частности городского населения - 12 276,3 тысячи, сельского - 7 577,7 тысячи человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3 процента.



По официальным данным, на 1 января 2023 года в Казахстане жили 19 миллионов 765 тысяч 4 человека. Численность населения на 1 мая 2023 года составила 19 миллионов 854 тысячи 83 человека. Общий прирост населения за полгода составил 89 тысяч 79 человек.



Наибольший прирост населения показал Алматы: за данный период в нем стало на 17 тысяч 771 жителя больше. На втором месте Астана, в которой прирост населения составил 16 тысяч 802 человека. Следом расположилась Туркестанская область: в ней стало на 10 тысяч 427 жителей больше. При этом наибольший темп прироста населения у Астаны - 1,24 процента.



Отрицательные демографические показатели у Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, а также у областей Абай и Жетысу.