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Названа численность населения Казахстана на 1 мая

Просмотров:441 Опубликовано: Сегодня, 17:34
Названа численность населения Казахстана на 1 мая
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно информации ведомства, численность населения страны на 1 мая 2023 года составила 19 миллионов 854 тысячи человек, в частности городского населения - 12 276,3 тысячи, сельского - 7 577,7 тысячи человек. По сравнению с 1 апреля 2021 года численность населения увеличилась на 238,3 тысячи человек, или 1,3 процента.

По официальным данным, на 1 января 2023 года в Казахстане жили 19 миллионов 765 тысяч 4 человека. Численность населения на 1 мая 2023 года составила 19 миллионов 854 тысячи 83 человека. Общий прирост населения за полгода составил 89 тысяч 79 человек.

Наибольший прирост населения показал Алматы: за данный период в нем стало на 17 тысяч 771 жителя больше. На втором месте Астана, в которой прирост населения составил 16 тысяч 802 человека. Следом расположилась Туркестанская область: в ней стало на 10 тысяч 427 жителей больше. При этом наибольший темп прироста населения у Астаны - 1,24 процента.

Отрицательные демографические показатели у Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областей, а также у областей Абай и Жетысу.


Источник: tengrinews.kz
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