"Мы живем в разных Казахстанах". Депутат высказалась о зарплатах в стране

Программу повышения доходов населения до 2029 года обсуждали депутаты Мажилиса от партии Amanat. При этом депутат Юлия Кучинская усомнилась в данных официальной статистики, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы - 340 тысяч тенге, я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности у большей части населения она в 3-4 раза меньше", - заявила Кучинская.



Парламентарий поставила под сомнение и официальный уровень безработицы.



"Удивительно, но на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Уровень безработицы у нас всегда стабильно в пределах 4-5 процентов. Можно уточнить, когда мы все-таки будем опираться на реальную статистику, которая будет отражать реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны?" - задала вопрос депутат.



На вопрос Кучинской попробовал ответить руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов. По его словам, при расчете уровня заработной платы казахстанцев они берут среднеарифметический показатель, тогда как диапазон жалований на самом деле очень большой.



"Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге, получает около 5-6 процентов работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц, и больше", - сказал Шаймарданов.