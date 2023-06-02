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"Мы живем в разных Казахстанах". Депутат высказалась о зарплатах в стране

Просмотров:668 Опубликовано: Сегодня, 12:18
"Мы живем в разных Казахстанах". Депутат высказалась о зарплатах в стране
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Программу повышения доходов населения до 2029 года обсуждали депутаты Мажилиса от партии Amanat. При этом депутат Юлия Кучинская усомнилась в данных официальной статистики, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы - 340 тысяч тенге, я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности у большей части населения она в 3-4 раза меньше", - заявила Кучинская.

Парламентарий поставила под сомнение и официальный уровень безработицы.

"Удивительно, но на протяжении десяти лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Уровень безработицы у нас всегда стабильно в пределах 4-5 процентов. Можно уточнить, когда мы все-таки будем опираться на реальную статистику, которая будет отражать реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны?" - задала вопрос депутат.

На вопрос Кучинской попробовал ответить руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов. По его словам, при расчете уровня заработной платы казахстанцев они берут среднеарифметический показатель, тогда как диапазон жалований на самом деле очень большой.

"Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге, получает около 5-6 процентов работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион, и два миллиона в месяц, и больше", - сказал Шаймарданов.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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DJONSON_ KZ (Посетители) Сегодня, 13:55
М..да! Давайте лучше не среднеарифметический, а просто статический возьмём, какое количество получает минимум и где работает и соответственно максимум, кто эти люди и какие у них дипломы и их дипломные было бы желательно посмотреть. А то дипломы мож по наследству достались
 
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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 13:42
Мы живём не только в разных паралельных Казахстанах но ещё на разных планетах applause одна планета имущих и богатых толстосумов call , а вторая планета малоимущих и горбатившихся на нескольких работах ради хоть какого-то достойного проживания ну или выживания.. applause если честно уже это надоело из года в год нам комитет по статистике а лице всякого рода шаймардановых всегда рисуют красивую и радужную картину по бешенным зарплатам у населения более 560.000 тенге...и это сам народ типа с жиру бесится и не знает куда девать такие деньги draznilka самого шаймарданова надо перевести на оклад меньше 70.000 тенге и посмотрим как он закукарекает boyan лишившись в раз всех благ...
 
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Lite (Посетители) Сегодня, 12:51
Уровень безработицы у нас всегда стабильно в пределах 4-5 процентов.


Просто это уровень безработицы передаваемый статистами руководителям. К реальности отношения он не имеет.

ДА и в целом; для чего вы берёте работников предприятий? У нас добрая половина женщин, к примеру, работает нянечками и в клининге. А мужчины неофициально где попало. Кондерщики, монтажники котельных, низкоточники, электрики обычные, кастоправы и т.д.. Вы думаете работодатели их устраивают официально? 1000 раз - нет.

Тогда откуда может быть правдивой статистика по зарплатам и по безработице?
 
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  • DJONSON_ KZ
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 12:41
при расчете уровня заработной платы казахстанцев они берут среднеарифметический показатель

Наконец то признали... applause
 
 

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