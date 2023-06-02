Не летать с топорами попросили пассажиров аэропорта Астаны

Вылетающих попросили внимательнее собирать багаж, передает ИА «NewTimes.kz».



За первых месяца 2023 года Международный аэропорт Астаны обслужил почти 660 тыс пассажиров. За это время служба авиационной безопасности воздушной гавани при досмотре путешественников изъяла 5177 запрещенных предметов и веществ. В том числе 124 единицы холодного и газового оружия, 66 перцовых баллончиков и электрошокеров, 7 кастетов, 582 предметов, имитирующих оружие, 65 боеприпасов, 44 взрывчатых вещества, 24 ядовитых, коррозирующих и других веществ. Также у пассажиров обнаружены 72,8 литра легковоспламеняющихся жидкостей и 4264 потенциально опасных предмета, ограниченных к перевозке на воздушных суднах. Чаще всего это отвертки, молотки, топоры, колюще-режущие и так далее.



Кроме того, пассажиры пытались провезти в багаже и ручной клади крупные незадекларированные денежные суммы.



За 2022 год столичная воздушная гавань впервые за свою историю обслужила 6 млн пассажиров, а служба безопасности изъяла у пассажиров более 2 тыс огнестрельного оружия и 67 780 боеприпасов.



«Из-за особенностей воздушного транспорта в пассажирских авиаперевозках уделяется повышенное внимание вопросам безопасности. Комплекс обязательных мероприятий по обеспечению безопасности полетов направлен на пресечение попыток проникновения на борт лиц с запрещенными веществами и предметами, которые могут быть использованы в качестве средств угроз или насилия над экипажем и пассажирами. В качестве компромисса между вопросами обеспечения безопасности и комфорта пассажиров в соответствии с мировой практикой проводится выборочный досмотр пассажиров, ручной клади и багажа вручную», − уточнили в пресс-службе аэропорта.



Правила авиационной безопасности Казахстана требуют более внимательно досматривать не менее 10% от общего числа пассажиров каждого рейса. Аналогичные процедуры выборочного и непредсказуемого досмотра предусмотрены и в международных стандартах безопасности ICAO.



Поэтому в аэропорту Астаны с 2015 года используются арочные металлоискатели с функцией рандомайзера, которые автоматически и в случайном порядке выбирают необходимые 10% пассажиров.



«Если устройство сработало и подало сигнал, пассажиру необходимо снять обувь (даже если она не содержит металлических предметов) для ее отдельного досмотра через рентгенотелевизионную установку, а самому пройти ручной досмотр. Помимо этого, сотрудники досмотра обязаны провести тщательную проверку ручной клади выбранного пассажира с прощупыванием каждой вещи. В этой связи пассажирам необходимо проявлять понимание и выполнять законные требования инспекторов досмотра. Пассажиры, уклоняющиеся от досмотра, не допускаются к перевозке в соответствии с Законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», − подчеркнули в пресс-службе столичной воздушной гавани.