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Водитель ударил ножом пешехода в Алматинской области

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Водитель ударил ножом пешехода в Алматинской области
Кадр из видео
В Алматинской области водитель ударил ножом пожилого мужчину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 1 июня около 12:00.

"В Управление полиции Жамбылского района поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1967 года рождения с колото-резаной раной брюшной полости", - говорится в сообщении.

По данным полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 106, частью 1 УК "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью".

Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах пожилой мужчина придерживает рукой окровавленную рану в области живота. Автор видео сообщила, что пожилого мужчину ударил водитель Lada. По ее словам, пострадавший пытался перейти дорогу, что якобы стало причиной нападения с ножом.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый, являющийся 61-летним жителем района. Установлено, что причиной конфликта стала словесная перепалка между пострадавшим и подозреваемым на одной из улиц поселка Узынагаш", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления. Иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению.


Источник: Tengrinews.kz
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