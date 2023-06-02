Водитель ударил ножом пешехода в Алматинской области

В Алматинской области водитель ударил ножом пожилого мужчину, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел 1 июня около 12:00.



"В Управление полиции Жамбылского района поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1967 года рождения с колото-резаной раной брюшной полости", - говорится в сообщении.



По данным полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Жамбылского района по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 106, частью 1 УК "Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью".



Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах пожилой мужчина придерживает рукой окровавленную рану в области живота. Автор видео сообщила, что пожилого мужчину ударил водитель Lada. По ее словам, пострадавший пытался перейти дорогу, что якобы стало причиной нападения с ножом.



"В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый, являющийся 61-летним жителем района. Установлено, что причиной конфликта стала словесная перепалка между пострадавшим и подозреваемым на одной из улиц поселка Узынагаш", - добавили в ведомстве.



Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления. Иная информация в порядке статьи 201 УПК не подлежит разглашению.