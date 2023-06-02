Топчан на колесах: мигрантов нашли в необычной "ГАЗели" в Жамбылской области

Необычную "ГАЗель" с топчаном и мигрантами внутри выявили полицейские в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области."ГАЗель" была остановлена при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Осторожно, дети!". При проверке выявлен необычный факт, салон автотранспорта был переоборудован в топчан. Кроме того, в нем находились 12 пассажиров, в том числе пять детей.В отношении водителя составлены административные протоколы по статьям 590, части 5 и 590, части 7 КоАП РК ("Нарушение правил эксплуатации транспортных средств"). Вместе с тем у гражданина имеется несколько неуплаченных штрафов в Казахстане. Машина стоит в аресте."Установлено, что водитель и пассажиры являются гражданами соседнего государства и ехали в Россию на заработки. О чем они только думали, выезжая в такой дальний путь на незаконно переоборудованном авто. Главное, что данный факт выявлен и мы предотвратили негативный исход безответственного поступка. Автотранспорт водворен на штрафную стоянку. Во время службы ежедневно сталкиваемся с разного рода ситуациями. И не устаем повторять, уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте ПДД! Не стоит думать, что вам повезет и в этот раз или ничего страшного не случится. Никто не застрахован, может произойти что угодно! Поймите, что каждый из вас ответственен за безопасность на дорогах", - заявил исполняющий обязанности командира БПП ДП Жамбылской области Даулетбек Джангабылов.