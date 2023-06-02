Тайна личной переписки в Казахстане под угрозой? Эксперт выразил опасение

В Мажилисе состоялось обсуждение проекта закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". У принимавшего в нем участие эксперта, члена общественной палаты при Мажилисе, PhD по юриспруденции Муслима Хасенова вызвало опасение одно из положений данного законопроекта, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам эксперта, опасение в этом документе вызывает понятие сервиса обмена мгновенными сообщениями.



"В одной статье это приравнивается к платформе, в другой - они разводятся в разные понятия. И здесь вопрос о тайне переписки. Если мы приравниваем к онлайн-платформе, то соответственно возникает вопрос: насколько конфиденциальной будет переписка между пользователями и каков предел раскрытия этих данных по требованию уполномоченного органа?", - обозначил проблему Хасанов.



По мнению члена общественной палаты при Мажилисе, понятийный аппарат обсуждаемого законопроекта требует детального анализа с юридической стороны и последующего приведения в соответствие с законодательством.



О новеллах законопроекта также рассказал депутат Мажилиса Анас Баккожаев. В частности, в соответствии с этим документом планируется штрафовать казахстанцев за фейки и обязать их маркировать рекламу в соцсетях.