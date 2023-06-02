Зарплаты бюджетников в Казахстане предлагают считать по-новому

Сегодня в Мажилисе обсуждали Программу повышения доходов населения до 2029 года. Ряд предложений, касающихся зарплат казахстанцев, озвучила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы уже не первый год поднимаем вопрос о том, что для работников бюджетных организаций должна быть в целом пересмотрена методика расчета заработных плат, в основу которых легла бы минимальная заработная плата или единая тарифная ставка с понятной каждому человеку системой коэффициентов, а не устаревший базовый должностной оклад. Этого программа не предлагает", - констатировала Смышляева.



Депутат упомянула и оклады работников реального сектора, которые, по ее словам, сегодня привязаны к размеру минимальной заработной платы.



"Программа не дает четких гарантий, сроков ее повышения. Сначала методику примут, потом будут апробировать, затем – внедрять. Сколько пройдет времени – непонятно. Выработка предложений, внесение обсуждений – это традиционный критерий. Вместе с тем установление индексаций и тарифных ставок снова отдается на откуп отраслевым соглашениям. Они уже сегодня недостаточно эффективно работают. Что меняется? Ничего", - отметила секретарь комитета Мажилиса.