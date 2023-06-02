Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.9 KZT
  • €1 = 482.16 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Зарплаты бюджетников в Казахстане предлагают считать по-новому

Просмотров:257 Опубликовано: Вчера, 22:05
Зарплаты бюджетников в Казахстане предлагают считать по-новому
Фото из открытых источников
Сегодня в Мажилисе обсуждали Программу повышения доходов населения до 2029 года. Ряд предложений, касающихся зарплат казахстанцев, озвучила секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы уже не первый год поднимаем вопрос о том, что для работников бюджетных организаций должна быть в целом пересмотрена методика расчета заработных плат, в основу которых легла бы минимальная заработная плата или единая тарифная ставка с понятной каждому человеку системой коэффициентов, а не устаревший базовый должностной оклад. Этого программа не предлагает", - констатировала Смышляева.

Депутат упомянула и оклады работников реального сектора, которые, по ее словам, сегодня привязаны к размеру минимальной заработной платы.

"Программа не дает четких гарантий, сроков ее повышения. Сначала методику примут, потом будут апробировать, затем – внедрять. Сколько пройдет времени – непонятно. Выработка предложений, внесение обсуждений – это традиционный критерий. Вместе с тем установление индексаций и тарифных ставок снова отдается на откуп отраслевым соглашениям. Они уже сегодня недостаточно эффективно работают. Что меняется? Ничего", - отметила секретарь комитета Мажилиса.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tim77712 (Посетители) Вчера, 23:29
Просто оклады и премии в договорах должны указываться в единицах МРП вот и всё что там голову ломать(
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика