О задержаниях на "Алтын Орде" заявили СМИ

В Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын орда", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Пятый регион".По данным "Пятого региона", которые ссылаются на полицию, задержание произошло 2 июня. Информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW поступила в дежурную часть Управления полиции Карасайского района. Среди задержанных оказался заместитель директора рынка "Алтын орда".В полиции также сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств".Кроме того пресс-служба рынка предоставила видео задержания.По официальным данным, на рынке "Алтын Орда" размещено более пяти тысяч торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40 процентов оптовой и 70 процентов розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.Для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен премьер-министр Алихан Смаилов поручил организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов "до полного устранения всех нарушений".