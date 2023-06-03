О задержаниях на "Алтын Орде" заявили СМИ

В Алматинской области произошло задержание одного из руководителей рынка "Алтын орда", передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Пятый регион".
По данным "Пятого региона", которые ссылаются на полицию, задержание произошло 2 июня. Информация о вооруженных людях на автомашине марки BMW поступила в дежурную часть Управления полиции Карасайского района. Среди задержанных оказался заместитель директора рынка "Алтын орда".
В полиции также сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Кроме того пресс-служба рынка предоставила видео задержания.
По официальным данным, на рынке "Алтын Орда" размещено более пяти тысяч торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тысяч покупателей в день. Рынок охватывает до 40 процентов оптовой и 70 процентов розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.
Для приведения деятельности рынка "Алтын Орда" в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен премьер-министр Алихан Смаилов поручил организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов "до полного устранения всех нарушений".
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