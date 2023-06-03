Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 03 Июня
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.9 KZT
  • €1 = 482.16 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Семена конопли попали на клумбы в Петропавловске

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:10
Семена конопли попали на клумбы в Петропавловске
Фото: Петропавловск News
Данный вид является технической коноплей и к наркотикам отношения не имеет, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Петропавловск News.

Необычную рассаду заметили горожане. Их удивили клумбы, на которых растёт конопля. Но, специалисты подтвердили: данный вид к наркотикам никакого отношения не имеет, более того, она используется в пищевых целях.

«Это техническая конопля, семена которой вместе с землей попали в клумбы. Это растение не является наркотическим. Отличительными признаками являются узкие листья и маленький рост. У наркотической конопли листья мясистые, широкие. В царской России и в первые годы советской власти коноплю выращивали, как пшеницу, в полях. Впоследствии она эмигрировала в природу и стала дикорастущим растением, которое можно завезти с почвой, не ведая того. Прежде коноплю широко использовали для получения волокна и масла семян. Конопляное волокно (пенька) служило для производства канатов, верёвок, сетей и прочего. Масло семян относится к легковысыхающим и используется в пищевых целях как диетический продукт, а также для изготовления красок и олифы», — говорит руководитель ботанического сада Артур Рязапов.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика