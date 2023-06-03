Семена конопли попали на клумбы в Петропавловске

Данный вид является технической коноплей и к наркотикам отношения не имеет, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Петропавловск News.



Необычную рассаду заметили горожане. Их удивили клумбы, на которых растёт конопля. Но, специалисты подтвердили: данный вид к наркотикам никакого отношения не имеет, более того, она используется в пищевых целях.



«Это техническая конопля, семена которой вместе с землей попали в клумбы. Это растение не является наркотическим. Отличительными признаками являются узкие листья и маленький рост. У наркотической конопли листья мясистые, широкие. В царской России и в первые годы советской власти коноплю выращивали, как пшеницу, в полях. Впоследствии она эмигрировала в природу и стала дикорастущим растением, которое можно завезти с почвой, не ведая того. Прежде коноплю широко использовали для получения волокна и масла семян. Конопляное волокно (пенька) служило для производства канатов, верёвок, сетей и прочего. Масло семян относится к легковысыхающим и используется в пищевых целях как диетический продукт, а также для изготовления красок и олифы», — говорит руководитель ботанического сада Артур Рязапов.