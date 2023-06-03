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SCAT прокомментировал инцидент с семьей Ворониных

Просмотров:1048 Опубликовано: Сегодня, 10:28
SCAT прокомментировал инцидент с семьей Ворониных
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с семьей Ворониных, передает Tengrinews.kz.

27 мая в аэропорту Костаная сотрудником наземной службы авиакомпании с рейса 5280, сообщением "Костанай-Анталия", была снята семья Ворониных.

В SCAT рассказали, что авиаперевозчиком принесены извинения семье Ворониных, а так же предоставлен туристический пакет в выбранные даты.

"Нам очень жаль, что нашим пассажирам пришлось столкнуться со столь неприятной ситуацией. Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы отпуск семьи Ворониных состоялся. В отношении сотрудника, снявшего пассажиров с рейса, приняты самые строгие меры" - подчеркнули в компании.

Ранее СМИ сообщали, что костанайскую семью с особенным ребенком не пустили в самолет.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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бобер (Посетители) Сегодня, 14:39
Эта компания давно уже полное дно. Если у вас рейс с пересадкой, не стоит надеяться, что вы доберетесь без приключений!

Многие жалуются на свою внешность, и никто на мозги!
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 14:03
Ненормальные!!!Бухих в дупелину-пожайлуста -милости просим на борт, а семью с особенным ребенком не пускают на борт...
это позорище и полное дно,а не авиакомпания!!
 
 

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