SCAT прокомментировал инцидент с семьей Ворониных

В авиакомпании SCAT прокомментировали инцидент с семьей Ворониных, передает Tengrinews.kz.



27 мая в аэропорту Костаная сотрудником наземной службы авиакомпании с рейса 5280, сообщением "Костанай-Анталия", была снята семья Ворониных.



В SCAT рассказали, что авиаперевозчиком принесены извинения семье Ворониных, а так же предоставлен туристический пакет в выбранные даты.



"Нам очень жаль, что нашим пассажирам пришлось столкнуться со столь неприятной ситуацией. Мы постарались сделать все возможное для того, чтобы отпуск семьи Ворониных состоялся. В отношении сотрудника, снявшего пассажиров с рейса, приняты самые строгие меры" - подчеркнули в компании.



Ранее СМИ сообщали, что костанайскую семью с особенным ребенком не пустили в самолет.