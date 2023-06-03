Жительница Алматинской области раздала 2 грузовика овощей

Жительница Алматинской области бесплатно раздала народу 2 грузовика овощей, а именно картофеля и моркови, передает Tengrinews.kz."Уважаемые друзья, здесь картошка и морковь, приходите и берите. Свежие овощи. Приятного аппетита. Я решила хоть как-нибудь помочь своему народу. Еще полтора КамАЗа овощей стоит. Это все, что я могу сделать", - сказала жительница Алматинской области Манара.В социальных сетях женщину поблагодарили и похвалили за добрый жест.Ранее в Кызылорде в соцсети попало видео, где запечатлена свалка из продуктов, предназначенных для продажи в социальных магазинах. Эта картина вызвала возмущение у местных жителей.Позже, после скандала с продуктами, которые оказались на свалке, был уволен председатель правления СПК "Байконур" Самат Ерниязов. Также строгий выговор получил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.