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Тренер по карате избивал детей в Алматинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:20
Тренер по карате избивал детей в Алматинской области
Фото из открытых источников
В городе Есик Енбекшиказахского района в детском садике тренер по карате занимался рукоприкладством в отношении детей, передает ИА «NewTimes.kz».

Как пишет «Пятый регион», данный факт был подтвержден записями на камерах видеонаблюдения спортивного зала детского сада. Инструктор по каратэ уже привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора».

«После резонансной видеозаписи в социальных сетях, воспитатель уволился с работы по собственному желанию. В свою очередь родители воспитанников группы «Жалын» детского сада обратились с заявлением в Енбекшиказахский РУП, на сегодня проводятся следственные работы», — говорится в публикации.

Кроме того, стало известно, что по представлению прокуратуры Енбекшиказахского района полицией было зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В данный момент избирается мера пресечения.



Источник: newtimes.kz
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