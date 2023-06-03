Тренер по карате избивал детей в Алматинской области

В городе Есик Енбекшиказахского района в детском садике тренер по карате занимался рукоприкладством в отношении детей, передает ИА «NewTimes.kz».Как пишет «Пятый регион», данный факт был подтвержден записями на камерах видеонаблюдения спортивного зала детского сада. Инструктор по каратэ уже привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «строгого выговора».«После резонансной видеозаписи в социальных сетях, воспитатель уволился с работы по собственному желанию. В свою очередь родители воспитанников группы «Жалын» детского сада обратились с заявлением в Енбекшиказахский РУП, на сегодня проводятся следственные работы», — говорится в публикации.Кроме того, стало известно, что по представлению прокуратуры Енбекшиказахского района полицией было зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В данный момент избирается мера пресечения.