Видеоролик в поддержку композиции Димаша "Omir" транслируют в Нью-Йорке

На одном из самых больших и известных LED-экранов нью-йоркского Таймс-Сквера запущен видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена "Omir" и его предстоящего сольного концерта в Малайзии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.Трансляция трёх видеороликов была организована официальным фан-клубом казахстанского артиста Dimash Official Fanclub. В течение суток они будут транслироваться на LED-экране каждые 20 минут.Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдет 24 июня.Напомним, 24 мая певец с самым уникальным на планете голосом отметил своё 29-летие. Ко Дню рождения Димаш выпустил трогательный клип "Omir" о своей жизни.