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Видеоролик в поддержку композиции Димаша "Omir" транслируют в Нью-Йорке

Просмотров:266 Опубликовано: Сегодня, 09:30
Видеоролик в поддержку композиции Димаша "Omir" транслируют в Нью-Йорке
Фото: dimashnews.com
На одном из самых больших и известных LED-экранов нью-йоркского Таймс-Сквера запущен видеоролик в поддержку нового музыкального клипа Димаша Кудайбергена "Omir" и его предстоящего сольного концерта в Малайзии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Dimashnews.com.

Трансляция трёх видеороликов была организована официальным фан-клубом казахстанского артиста Dimash Official Fanclub. В течение суток они будут транслироваться на LED-экране каждые 20 минут.

Первый сольный концерт Димаша Кудайбергена в столице Малайзии Куала-Лумпуре пройдет 24 июня.

Напомним, 24 мая певец с самым уникальным на планете голосом отметил своё 29-летие. Ко Дню рождения Димаш выпустил трогательный клип "Omir" о своей жизни.



Источник: baigenews.kz
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