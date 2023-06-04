Депутаты от Amanat раскритиковали программу повышения доходов населения

Они также усомнились в объективности статистической информации и правдивости декларируемого уровня безработицы.



Эффективность реализации программы повышения доходов населения до 2029 года обсудили на расширенном собрании фракции Amanat в мажилисе парламента, сообщает пресс-служба партии.



Одним из главных приоритетов предвыборной программы партии «Вместе с народом!» является повышение благосостояния и рост доходов граждан. С докладом о ходе реализации программы перед депутатами выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.



«К 2029 году планируется трудоустроить 3,3 млн человек, в том числе за счет реализации национальных проектов, трудоустройства на свободные вакансии, создания силами акиматов 100 новых рабочих мест на 10 тысяч человек и за счет предпринимательских инициатив. По проекту «Ауыл аманаты» запланирована выдача 17 тысяч микрокредитов, что создаст более 350 тысяч рабочих мест до 2029 года», – сказал министр.



Между тем, депутат Юлия Кучинская усомнилась в объективности статистической информации, на которую опираются государственные органы, а также в правдивости декларируемого уровня безработицы.



«Если посмотреть на нашу статистику, то кажется, что мы живем просто в разных Казахстанах. Средний уровень заработной платы – 340 тысяч тенге, но я сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую заработную плату. В реальности у большей части населения она в 3-4 раза меньше. Удивительно, но на протяжении 10 лет на уровень безработицы в Казахстане не влияют никакие факторы: ни пандемия, ни экономический кризис. Он у нас всегда стабильно в пределах 4-6%. Статистика должна отражать реальную ситуацию в социально-экономическом положении страны», – заявила она.



От корректности статистических данных зависит уровень доверия казахстанцев к государству, считает мажилисмен Ерлан Саиров.



«Рост ВВП поглощается инфляцией. Хлеб, масло, макароны, рис, которые люди потребляют каждый день, подорожали на 80%. Даже в баню уже раз в неделю не сходишь, а только раз в две недели. Потому что доходы упали. Сегодняшние индикаторы должны быть изменены, и ВВП не может быть индикатором благополучия населения Казахстана. Основным показателем является доход домохозяйств», – сказал Саиров.



Не менее актуальную проблему затронул депутат Ринат Заитов. Проект «Ауыл аманаты» призван стать одним из действенных инструментов по повышению доходов сельского населения, однако, по словам депутата, люди сталкиваются с рядом проблем при получении льготных кредитов.



«Если у жителя села нет влиятельных родственников, близости к акимату, то он не может получить финансирование. Следует рассмотреть возможность открытия автономных центров обслуживания населения по проекту «Ауыл аманаты». Граждане жалуются, что кредиты получают люди, не занимающиеся хозяйством. Также есть вопрос по открытию производств наиболее востребованных товаров, там есть пластиковые окна, ковры. А будут ли они потом дешевле, чем в Китае, и выше качеством, чем в Европе? После перерезания ленточки, эти фабрики не должны закрываться», – сказал депутат.



Председатель Комитета по финансам и бюджету Мади Такиев отметил, в целом в Казахстане насчитывается более 2 млн самозанятых. Из них почти 65% относятся к работающим бедным, получая зарплату до 100 тысяч тенге.



«Социальные трансферты стали вторым по важности источником дохода у населения. Они уже на 23% формируют доходы нашего населения. Причем, динамика только ухудшается. Из-за низких доходов и инфляции 51% казахстанцев тратит более половины своих доходов на продукты питания. Это означает, что у граждан не остается средств для накопления», – сказал он.



Он добавил, что принятая в марте этого года новая редакция «Программы повышения доходов населения до 2029 года» утверждена без проведения качественного мониторинга и анализа ее реализации.



«Большинство мероприятий обобщены и неконкретны, они стали размытыми и непрозрачными, что влияет на качество их реализации и сложность в мониторинге. Текущая редакция Программы не является тем системным документом, который сможет переломить ситуацию», – заявил Мади Такиев.



В свою очередь депутат Екатерина Смышляева обратила внимание, что целый список индикаторов в программе нуждается в изменении. В частности, в предвыборной программе «Вместе с народом!» указано, что черта бедности должна определяться медианным доходом. Однако сейчас индикаторы по-прежнему привязаны к прожиточному минимуму, что значительно занижает реальное количество бедных.



«Макропоказатель доля оплаты труда в ВВП, хоть и представлен по отраслям, но представляет собой все тот же обезличенный средний параметр из анекдота. Один ест рис, другой ест мясо. В среднем все едят плов. Если сейчас индикаторы не изменяться, по итогам реализации программы правительство снова будет интенсивно доказывать бедным, что они живут богато. Согласно исполненным индикаторам», – сказала она.



По итогам собрания фракции Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что из 205 пунктов дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии 100 пунктов направлены на повышение доходов населения.



«Наша общая задача заключается в том, что принимаемые меры должны быть эффективными, а не остаться просто «на бумаге». Их пользу должен ощущать каждый казахстанец. Нужно внести серьезные изменения в программу. Депутаты задали почти 20 вопросов. Но на большинство из них мы так и не получили внятных и однозначных ответов. Невозможно улучшить благосостояние населения без повышения их доходов. Поэтому мы поручаем Правительству проработать, какие еще показатели можно включить в эту программу, дать подробные расчеты, что конкретно можно сделать для повышения эффективности этой программы», – резюмировал Елнур Бейсенбаев.