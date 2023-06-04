Вопрос практически решен: когда в Казахстане построят АЭС

Об этом говорили специалисты энергетической и атомной отраслей на заседании в Алматы.



В ходе состоявшегося в Алматы семинара обсуждался вопрос строительства в Казахстане атомной электростанции и различные аспекты развития в этой отрасли, сообщает inbusiness.kz.



По мнению энергетиков и атомщиков, развитие направления атомной энергетики позволит не только покрыть возрастающий дефицит электрических мощностей, но и окажет мультипликарный эффект на развитие Казахстана, включая повышение инвестиционной привлекательности экономики и снижение воздействия на окружающую среду.



Ежегодный рост потребления электроэнергии в Казахстане привел к тому, что в 2022 году впервые сравнялись показатели выработки электроэнергии и ее потребления. Износ имеющихся генерирующих мощностей, отсутствие разумной тарифной политики и инвестиций в отрасль со стороны государства в итоге могут привести к печальным для отрасли энергетики последствиям, так считает генеральный директор ОЮЛ "Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан" Марат Дулкаиров.



"Программа "Тариф в обмен на инвестиции" перекладывает бремя инвестиций в отрасль на потребителей, и это ошибка. Я считаю, что поднимать тариф нужно только для того, чтобы повысить заработную плату работникам этой отрасли, потому что, помимо износа оборудования, в отрасли уже не хватает специалистов. И нам важно поддержать людей, сохранить кадры, подняв им уровень заработной платы до среднего по стране.



Проблему изношенных активов необходимо решать по-другому. Нужны государственные инвестиции. Например – с Национального фонда. Целевые государственные кредиты, только такие инвестиции смогут сохранить отрасль и дать ей развитие. Сейчас отрасль выживает за счет активов, построенных нашими отцами", – выразил он свое мнение.



"Что же касается атомной энергетики, то хочу отметить, что сейчас даже африканские страны уже имеют атомные станции, а мы, Казахстан, имея все условия и компетенции, до сих пор остаемся без АЭС, хотя она нам нужна уже давным давно. О необходимости говорит и тот факт, что прошедшей зимой при потреблении около 16,5 ГВт, мы генерировали 15,2 ГВт, то есть на пике нагрузки мы были вынуждены импортировать 1200 МВт. Особенно остро вопрос мощностей стоит на юге страны. Притом что много лет на множестве совещаний твердилось о профиците мощностей. Мощности нужны нам еще вчера", – отметил спикер.



Потенциальной площадкой для строительства АЭС в Казахстане выбран поселок Улькен, расположенный на побережье озера Балхаш в Алматинской области, рассказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики РК Гульмира Мурсалова.



"Этот район был выбран на основе проведенных иследований из двух потенциальных районов. В целом решение о размещении атомной электростанции принимается правительством в соответствии с законами РК, с согласия местных органов власти.



В настоящее время определен шорт-лист потенциальных поставщиков реакторных технологий, в котором представлены четыре компании. Это корейская компания KHNP, представители которой участвуют в этом семинаре, французская компания EDF, китайская CNNC и российская – Росатом. Сейчас со всеми этими поставщиками ведутся переговоры, изучаются технические и экономические характеристики реакторов, но окончательного выбора пока нет.



Главным критерием выбора станет безопасность реактора, и в этой связи работа ведется с МАГАТЭ, комиссия которой в марте 2023 года высоко оценила степень готовности нашей страны к принятию решения о строительстве АЭС. Опираясь на опыт других реализованных международных проектов или находящихся в стадии строительства, можно сказать, что проект строительства двух блоков АЭС в Казахстане обойдется в сумму от 10 млрд до 12 млрд долларов", – отметила специалист минэнерго.



Диверсификация производства электроэнергии является основой энергобезопасности страны, считает генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.



"Проект строительства атомной электростанции в Казахстане рассматривался еще в прошлом веке. Кроме того, у нас уже есть опыт эксплуатации реактора на быстрых нейтронах, который впервые в мире был запущен в Мангистауской области. Сейчас в стране назрела необходимость "разбавлять" угольную генерацию другими источниками энергии, но говорить только о возобновляемых источниках нельзя. ВИЭ – это не системная, не базовая генерация, поэтому, учитывая развитие атомной промышленности в нашей стране, научную и топливную базу, развитие атомной энергетики даст толчок не только развитию энергетической отрасли, но и поднимет технологический и научный уровень нашей страны", – подытожил Тимур Жантикин.



Сейчас совместно с акиматом Алматинской области идет работа по подготовке общественных слушаний на тему строительства АЭС, которые должны были состояться еще в прошлом году, но были перенесены.



На сегодняшний день доля атомной энергии в общем балансе производства электроэнергии в мире составляет почти 11%.



В настоящее время в стране действуют несколько научно-исследовательских ядерных реакторов, на базе которых проводятся работы по ядерной медицине и ведется научная работа, в том числе по разработке уникальных технологий и материалов. Разработки казахстанских физиков-ядерщиков используются в разных странах, в том числе в тех, которые считаются наиболее развитыми.



Ранее сообщалось, что, по мнению экспертов, АЭС, которую построят в РК, выдержит 9 баллов землетрясения.