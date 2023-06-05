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Работу в Казахстане начнут 67 покинувших Россию компаний

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 09:53
Работу в Казахстане начнут 67 покинувших Россию компаний
Иллюстративное фото
Казахстан предложил 401 компании, ушедшей из России, релоцировать своё производство в Казахстан. 67 компаний ответили положительно, сообщил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, передает informburo.kz

Во время правчаса в сенате вице-министр уточнил, что послы Казахстана продолжают встречаться с главами компаний.

«На сегодняшний день 67 компаний из 401 положительно нам ответили, по ним работа ведётся. По 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом. В основном компании из Германии, США, Швейцарии и Японии. Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена, например, американский Honeywel в Алматы открыла небольшое производство», – сказал Алмас Айдаров.

Также, по его данным, Tik Tok перенёс офис в Казахстан, а также InDriver, австралийский Fortescue (Metals Group), французский Alstom, Ozon открывает логистический парк в Астане.


Источник: alau.kz
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