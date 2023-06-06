Сколько кандасов вернулось в Казахстан с начала года

Более 8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала 2023 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.



"По состоянию на 1 июня 2023 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 8 034 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 миллион 115,1 тысячи этнических казахов", - рассказали в Минтруда.



Более половины кандасов (54,2 процента), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 20,1 процента - из Китая, 11 процентов - из России, 6,4 процента - из Монголии, 4,9 процента - из Туркменистана и 3,3 процента - из других стран.



Прибывшие этнические казахи в основном поселились в:



- Алматинской (27,8 процента);

- Мангистауской (12,8 процента);

- Туркестанской (6,4 процента);

- Жамбылской (4,8 процента);

- Астане (10,7 процента);

- Алматы (8,8 процента);

- Шымкент (7,1 процента).



По состоянию на 1 июня текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 67,5 процента, 23,8 процента человек моложе трудоспособного и 8,7 процента - пенсионеры.



Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,3 процента имеют высшее образование, 37 процента среднее специальное образование, 38,4 процента общее среднее образование и 7,3 процента не имеют образования.