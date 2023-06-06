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Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz
Прописаться по месту жительства теперь можно на Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП «ИПЦ» и АО «НИТ» запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz, передает Azattyq Rýhy.

Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире или прописать других людей в своей квартире. Также собственник может самостоятельно выписать тех, кто уже не проживает у него. Если вы не собственник жилища, и хотите прописаться у кого-то, то необходимо ввести ИИН собственника и сервис сам запросит его согласие.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе прокомментировал:

«Мы продолжаем добавлять новые сервисы в суперприложение Kaspi.kz. Наши любимые клиенты могут переоформить автомобиль, обновить водительские права, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и решить много других повседневных задач легко и просто с экрана своего мобильного телефона. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, и также другим государственным органам за успешную совместную работу. Мы вместе улучшаем жизнь казахстанцев, делая государственные услуги еще более удобными и доступными для каждого казахстанца».

МВД продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению главы государства.

«Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны на смартфонах. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договора, ждать определенное время», – сообщили в МВД.

«Популярность услуг в мобильных приложениях БВУ растет ежегодно, – отметил Асет Турысов, вице-министр МЦРИАП РК, – К примеру, за прошлый год свыше 1 млн услуг были получены через внешние платформы. В целом, вывод госуслуг в мобильные приложения банков второго уровня направлен на повышение удобства получения госуслуг и обеспечение их доступности.

Сегодня мы выводим одну из наиболее популярных услуг – «Регистрация по месту жительства» в приложение Kaspi.kz. Теперь прописаться по месту жительства либо выписать кого-либо из своей недвижимости будет возможно через приложение Kaspi.kz. Совместная работа Министерства, БВУ и заинтересованных госорганов будет продолжена в данном направлении».

Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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