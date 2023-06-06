Когда введут 10-летнюю упрощенную визу для этнических казахов

Этнические казахи смогут въезжать в Казахстан по упрощенной системе с июля, получив карту "Ата жолы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.



По данным министерства, целью внедрения карты "Ата жолы" является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.



"Этнический казах с картой "Ата жолы" будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами и кандасами", - отметили в Минтруда.



Обладатель карты "Ата жолы" сможет пользоваться правами на получение:



- социальных выплат и обслуживания в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;

- трудоустройства на территории РК в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом "О миграции населения";

- права на осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

- бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";

- гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";

- приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.



Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют права избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления Казахстана, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.



Кроме того, карта "Ата жолы" признается недействительной, в случае если ее владелец получит гражданство Казахстана.



Обладатели карты "Ата жолы" для осуществления трудовой деятельности либо ведения бизнеса регион расселения выбирают самостоятельно.



Напомним, ранее сообщалось, что с начала года более 8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса.