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Когда введут 10-летнюю упрощенную визу для этнических казахов

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 10:22
Когда введут 10-летнюю упрощенную визу для этнических казахов
Фото из открытых источников
Этнические казахи смогут въезжать в Казахстан по упрощенной системе с июля, получив карту "Ата жолы", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По данным министерства, целью внедрения карты "Ата жолы" является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта будет предоставляться этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.

"Этнический казах с картой "Ата жолы" будет отличаться от кандаса тем, что он, являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами и кандасами", - отметили в Минтруда.

Обладатель карты "Ата жолы" сможет пользоваться правами на получение:

- социальных выплат и обслуживания в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;
- трудоустройства на территории РК в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом "О миграции населения";
- права на осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;
- бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК "Об образовании";
- гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК "Об адвокатской деятельности и юридической помощи";
- приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

Лица, обладающие картой "Ата жолы", не имеют права избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления Казахстана, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

Кроме того, карта "Ата жолы" признается недействительной, в случае если ее владелец получит гражданство Казахстана.

Обладатели карты "Ата жолы" для осуществления трудовой деятельности либо ведения бизнеса регион расселения выбирают самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года более 8 тысяч этнических казахов получили статус кандаса.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Storm Shadow (Посетители) Сегодня, 12:11
Классно живется людям одни права и никаких обязанностей...
 
 

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