Чиновники не захотели брать часы за 394 миллиона тенге

Среди казахстанских госорганов не нашлось желающих принять на баланс суперлегкие часы за 394 миллиона тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Речь идет о конфискованном товаре известного швейцарского бренда Richard Mille, который еще называют "часами миллиардеров". Его в конце апреля предложили отечественным чиновникам, которые должны были обосновать, как суперлегкие часы поспособствует эффективной работе. Однако данным лотом на электронной торговой площадке никто не заинтересовался. Ни один из государственных органов не выдвинул свою кандидатуру.



В этой связи Tengrinews.kz обратились за комментариями в алматинский Департамент госимущества и приватизации, который реализовывает продукцию Richard Mille. Мы решили выяснить его дальнейшую судьбу. Как оказалось, утром 6 июня супердорогие ручные часы буду предложены на аукционе для всех желающих казахстанцев.



"Согласно правилам реализации арестованного (конфискованного) имущества, их мы должны сначала предложить госорганам. Это обязательное условия, поэтому мы не можем действовать вопреки законам. Исключение составляют:



- ценные бумаги;

- доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ;

- лом черных и цветных металлов;

- сырая нефть;

- животные;

- сырье животного происхождения;

- алкогольная продукция;

- табак;

- табачные изделия;

- сотовые телефоны;

- платежные терминалы;

- игровые автоматы;

- игорные принадлежности и оборудование для казино;

- имущество, подлежащее уничтожению или находящееся в долевой собственности.



Все это до продажи подлежит предложению государственным юридическим лицам, в том числе субъектам социальных услуг", - пояснили в ведомстве.



Торги начнутся в 10:00 утра и продолжатся до 17:00. Они пройдут по методу повышения. Если никто не предложит указанную сумму, будет назначена повторная продажа, но уже на понижение.



"Во втором случае цена будет снижаться пошагово и может дойти до половины стоимости. Если и здесь не найдется желающих, то имущество передается в торговые организации, с которыми в начале года заключается договор. С их стороны вносится половина от оценочной стоимости, 25 процентов из которых уплачиваются как гарантийное, а остальное - после реализации. Таким образом государство защищает конфискованное имущество, чтобы оно не ушло по совсем дешевой цене", - добавили в департаменте.



Как сообщалось ранее, стоимость часов Richard Mille из лимитированной коллекции Rafael Nadal оценили в 393,7 миллиона тенге. Товар имеет ручной завод и карбоновый корпус со скелетоном, а ремешок выполнен из текстиля с карбоновой вставкой. Часы водонепроницаемые на глубине до 30 метров и эксклюзивные: в серии их было всего 50 экземпляров. Повреждения отсутствуют, однако у них нет фирменной упаковки и сертификата соответствия, видимо поэтому конечная оценочная стоимость оказалась чуть ниже рыночной.



Часы Richard Mille носят Рафаэль Надаль, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Джеки Чан, Дрейк, Эд Ширан, Илон Маск, Флойд Мейвезер, Роберто Манчини, Фелипе Масса, Алексис Пинтуро, Кевин Харт, Дмитрий Песков, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, а также принцы Катара Джоан бин Хамад и Халифа бин Хамад.