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39 силовиков привлекают к ответственности за пытки - Генпрокуратура

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 12:38
39 силовиков привлекают к ответственности за пытки - Генпрокуратура
Фото:gov.kz
В Генеральной прокуратуре рассказали о проверках в зданиях полиции и учреждениях КУИС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что одним из важных шагов по превенции пыток является внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.

"Генеральной прокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.

По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительные видеокамеры для исключения "слепых зон". Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении.

К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД.

Как рассказал заместитель генерального прокурора Булат Дембаев на межведомственном совещании в МВД, в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан.

Руководству МВД рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.


Источник: Tengrinews.kz
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