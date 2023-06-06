39 силовиков привлекают к ответственности за пытки - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре рассказали о проверках в зданиях полиции и учреждениях КУИС, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отмечается, что одним из важных шагов по превенции пыток является внедрение сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции.



"Генеральной прокуратурой при проверке в зданиях полиции и учреждениях КУИС выявлено 5812 участков и помещений, которые не были охвачены видеокамерами, 900 камер находились в нерабочем состоянии.



По представлению прокуратуры установлено 3 783 дополнительные видеокамеры для исключения "слепых зон". Полное оснащение зданий планируется завершить до конца текущего года", - говорится в сообщении.



К дисциплинарной ответственности привлечено 19 руководителей территориальных департаментов полиции, КУИС и центрального аппарата МВД.



Как рассказал заместитель генерального прокурора Булат Дембаев на межведомственном совещании в МВД, в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются 39 сотрудников силовых органов за применение недозволенных методов следствия в отношении 88 граждан.



Руководству МВД рекомендовано проведение психологического тестирования на предмет раннего выявления сотрудников, склонных к применению пыток.