На слухи о закрытии русскоязычных детсадов ответил Бейсембаев

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах правительства 6 июня ответил на слухи о планах перевода всех государственных детских садов на казахский язык обучения, сообщает корреспондент Zakon.kz.



В целом, как отметил глава Минпросвещения, на сегодня большинство государственных детских садов на казахском языке.



"Мы сейчас проводим анализ, далее предоставим вам более детальную информацию… Но вопрос закрытия русскоязычных детских садов никогда не будет, мы усиливаем преподавание государственного языка", – подчеркнул Гани Бейсембаев.



По его данным, на сегодня насчитывается более 11 тыс. детских садов, половина из которых – государственные.



"Мы видим потребность и спрос детских садов на казахском языке. В организации детских садов исключительно на государственном языке не возникнут проблемы – есть и воспитатели, и спрос есть. Это естественный процесс открытия детских садов на госязыке", – заявил Гани Бейсембаев.



1 февраля 2022 года экс-министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что в детских садах страны с этого года приступят к новой модели воспитания и обучения.